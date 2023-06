Crianças do bairro Águas Lindas aprendem a valorizar e cuidar do meio ambiente

Crianças do bairro Águas Lindas, em Ananindeua, participaram de uma atividade educativa, na última segunda-feira (5), em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Durante a ação, meninos e meninas, entre 7 a 10 anos de idade, acolhidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) do CRAS Santana do Aurá, aprenderam a criar cataventos com a utilização de materiais recicláveis, lições sobre a destinação correta do lixo e foram incentivados a adotarem práticas sustentáveis diariamente.

“Gosto muito de falar com as crianças, pois elas serão o adulto de amanhã. Hoje orientamos sobre o descarte do lixo e construímos cataventos com garrafas pets, escolhemos esse objeto por ser símbolo do Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil - 12 de junho”, disse a assistente social da Seurb, Ariane Cardoso. As atividades foram proporcionadas pela Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat) e a Secretaria de Urbanismo (Seurb).

Édson Gabriel, de 7 anos, comentou o que aprendeu: “Gostei muito, se tivesse todo dia, eu vinha. Aprendi que não posso jogar lixo no chão, só na lixeira”. Alexia Cauane, de 10 anos, também gostou da atividade: “O que mais gostei foi de fazer as atividades. Gosto muito de vir para o CRAS. Desde pequenininha venho para cá”.

Segundo o Município, as tarefas têm como objetivo fazer com que as crianças escutem sobre questões relativas ao meio ambiente para que possam assumir de forma independente e autônoma, atitudes e valores voltados à sua proteção e conservação. “O nosso objetivo foi orientar as crianças e adolescentes sobre a conservação e preservação do meio ambiente, uma vez que eles são multiplicadores de tudo que é debatido aqui no CRAS, além de incentivá-los a adotarem práticas sustentáveis diariamente”, declarou a secretária da Semcat, Marisa Lima.

A titular da Seurb, Adriana Cardoso, reforçou: “É interessante envolvermos as crianças nessas ações para que desde pequenos aprendam a valorizar e cuidar do meio ambiente, assim, estamos formando cidadãos conscientes. Na Seurb, temos buscado realizar ações de preservação da fauna e flora em Ananindeua”. E deixou um recado: “Para se ter um ambiente cada vez mais saudável e melhor para se viver, é preciso que cada um faça diariamente a sua parte”.

Programa ‘Ananin Digital’

Uma das práticas sustentáveis do município é realizada pelo Programa "Ananin Digital". O sistema é uma ferramenta inovadora criada pela Semad, que possibilita a tramitação eletrônica de documentos oficiais, além da oferta de serviços públicos ao cidadão. Por meio desse sistema eletrônico, a gestão contribui para o meio ambiente, dá celeridade ao trabalho e reduz custos para o erário.

Desde sua implantação, em janeiro de 2021, a gestão já economizou 3.335.429 folhas de papel, o equivalente a 335 árvores preservadas.

Dia Mundial do Meio Ambiente

A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972 e celebrada mundialmente pela primeira vez em 1974, como forma de conscientização sobre os problemas ambientais. Anualmente são promovidas atividades no dia 5 de junho com o foco na preservação do meio ambiente.