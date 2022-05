Confira a coluna de Jeferson Hoenisch desta sexta-feira, 20 de maio

GINCANA DE DOAÇÃO

Nesta sexta-feira, 20, acontece a "II Gincana de Doação de Sangue", no Shopping Metrópole Ananindeua. Os servidores da Administração Municipal de Ananindeua participam da brincadeira com o intuito de aumentar os estoques de sangue e ajudar a salvar vidas. A cada doador que um servidor indicar, a secretaria em que está lotado ganha um ponto e concorre a um prêmio. Além da ação solidária, o evento é aberto ao público doador. A gincana segue até às 16h, no estacionamento do shopping, próximo ao supermercado DuBairro - piso L1.

ANIVERSARIANTE DA SEMANA

A semana foi especial para o governador Helder Barbalho, sendo felicitado pela família e pelos inúmeros amigos em todo território paraense. Parabéns!

Legenda ()

BDAY DA PASTORA

Ray Tavares, pastora e vereadora de Ananindeua, também fez aniversário no dia 18. A veterana e líder do governo, recebeu os parabéns da família e de amigos.

Legenda ()

INOVAÇÃO & TECNOLOGIA

O primeiro "Summit Ananindeua", evento de inovação e tecnologia realizado por todo o país, vai reunir no próximo dia 24, startups e empresas do segmento para alavancar a carreira e os negócios. Pierre Lucena, presidente do Porto Digital de Recife (O Vale do Silício Brasileiro, será um dos palestrantes do evento que ocorrerá no auditório da Unama BR.

Legenda ()

15ZOLA

Quem debutou, nesta semana, foi a querida Marcelly da Silva Ribeiro, filha de Eliliane Veiga. Um jantar especial em família e amigos marca o início das comemorações dos 15zola. No próximo dia 28, ela participa do Baile de Debutantes do Sesi Ananindeua, em sua 5ª edição.

Legenda ()

ALMOÇO DE NEGÓCIOS

O empresário Fabrício Alves, diretor e fundador do Colégio Physics, presente em Ananindeua, e executivo nacional da Inspira Rede de Educadores, participou do tradicional Almoço de Negócios realizado mensalmente pela ADVB (Associação dos Dirigentes de Venda e Marketing do Brasil -PA), presidido por Norimar Muller. Na ocasião, o empresário abordou o tema “Gestão de Alta Performance”, compartilhando sua experiência na área de educação.