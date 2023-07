Censo 2022: geógrafo avalia aumento da população de Ananindeua e desafios da gestão pública

A população de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB), chegou a 478.778 habitantes, segundo os primeiros resultados do Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados no dia 28 de junho. O número representa um aumento de 1,44% em comparação com o Censo de 2010. Atualmente, a cidade é a segunda maior do Pará, terceira com mais cidadãos na região Norte e ocupa a 46ª colocação do ranking nacional. A pesquisa também apontou que o município tem densidade demográfica de 2.512,2 habitantes por km² e uma média de 3,08 moradores por residência.

O crescimento populacional traz desafios à administração pública em serviços como transporte, saúde, educação e saneamento básico. O geógrafo Bruno Dias, formado pela Universidade Federal do Pará (UFPA), que atualmente atua como consultor de dados, inclusive atuante no Censo 2022, explica que houve uma defasagem populacional em Belém, enquanto Ananindeua mantém um crescimento tímido, resultado da descentralização da capital paraense. “Tem diversos fatores que podem contribuir para isso, mas no caso de Ananindeua, que é conhecido pela migração pendular, está muito ligado à dinâmica econômica dessa região”, afirmou.

“Hoje, por exemplo, você tem mais infraestruturas que estão descentralizadas de Belém, que já chegam em Ananindeua, desde infraestruturas públicas até privadas, como plano de saúde, escolas que abrem pólos, shoppings, então, isso diminui de certa forma a necessidade das pessoas fazerem a migração de sair de Ananindeua, ir para Belém e voltar. Mas de outra forma também, a cidade se mantém no crescimento imobiliário, então se torna uma atração para que as pessoas possam morar com mais segurança, mais conforto e, de certa forma, até equiparando o valor dos imóveis de Belém, e Ananindeua acaba sendo mais atrativo”, concluiu.

Com o aumento da população, um dos principais desafios para a gestão pública é a mobilidade urbana. Sobre o tema, Bruno diz observar uma tendência da gestão pública, nas últimas décadas, em tentar melhorar o transporte de massa na Grande Belém: “O BRT Metropolitano é o maior desafio até hoje. Você inaugurar uma linha de transporte que vai levar a pontos extremos da Região Metropolitana, mas que não tem avançado tanto. Mas em contraponto, há a abertura de novas vias, como a própria Independência, a Mário Covas e a João Paulo II. Então, de certa forma, esse fluxo acaba se tornando cada vez mais forte entre municípios, e Ananindeua representa muito isso”, comentou.

Bruno destaca a questão da saúde como uma das mais importantes com o crescimento da população. “A saúde, no ponto de vista econômico, é um dos setores de maior gasto do poder público. E, com esse aumento, há a necessidade de se ter mais agentes comunitários, mais pólos de atendimento à população, que de certa forma desonera o Estado e não concentra somente os trabalhos dentro de uma região. Ananindeua tem um saneamento básico ainda muito precário, e dependendo da região, do distrito que você vá, pode entrar condições socioeconômicas muito diferentes. Na cidade, por exemplo, ainda temos muitas comunidades localizadas em áreas rurais, ribeirinhas e quiombolas”, observou.

O crescimento da violência a partir do aumento da população não é uma regra, afirma o especialista, no entanto, há uma tendência de que o problema possa se tornar maior desde que não haja investimento em outros setores como educação, moradia e redução das mazelas sociais. “Não é uma via de regra, mas de certa forma se a cidade não tem infraestruturas que possam compor as necessidades da população, basicamente, haverá outras situações, de violência, não só a física, mas, por exemplo, a questão da violência no trânsito, do estresse, falta de moradia digna, que é uma forma de violência”, finalizou.