Calçadas em condições precárias exigem atenção de pedestres em Ananindeua

Ao andar pelas ruas do município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), não é difícil se deparar com as péssimas condições das calçadas em alguns bairros da cidade. Quando não estão tomadas por mato, o problema pode ser piso desnivelado, concreto rachado, buracos e outras irregularidades acabam se tornando um obstáculo, sobretudo para os mais idosos, que precisam se arriscar na avenida para seguir no trajeto.

Fabiano Silva, 76 anos, caminhava pela avenida Cláudio Sanders, no Centro, na manhã desta terça-feira (29), quando se deparou com uma pilha de lixo na esquina com a rua Vera. Nesse momento, ele precisou caminhar pela pista, arriscando-se ao ficar próximo dos veículos. O idoso precisa ir passar pelo local para visitar sua mãe, uma senhora de 93 anos, com dificuldade de locomoção.

trecho da avenida Cláudio Sanders com uma pilha de lixo na esquina com a rua Vera. no Centro (Ivan Duarte/O Liberal)

“As pessoas que jogam lixo na calçada têm sua parcela de culpa, mas deveriam ter mais lixeiras por aqui. De dia está assim, agora imagina à noite”, diz o idoso. Quem também precisou se arriscar em meio aos veículos foi Milene Sargem, 37 anos, que trabalha em Ananindeua. Desta vez, a dificuldade foi parte da via que estava tomada por um matagal. “Desço na BR e venho andando, mas não consigo trafegar na calçada porque sempre tem algo ocupando. É até perigoso por causa dos carros”, afirmou.

Já Valdeise da Silva, 29 anos, moradora do bairro Distrito Industrial, precisou competir com as bicicletas ao andar pela ciclovia destinada a elas, no trecho da avenida Zacarias de Assunção próximo à rua Rio de Janeiro. No local, completamente coberto por mato, praticamente não existe calçada. “A maioria das calçadas estão todas ocupadas e está aqui é só Jesus na causa. Ainda agora, quase fui atropelada, e a gente precisa sair do meio porque aqui é a faixa das bicicletas né”, comenta a cidadã sobre a falta de acessibilidade.

O desnivelamento das calçadas é comum em diversos bairros de Ananindeua (Ivan Duarte/O Liberal)

Diariamente, Jennifer Oliveira, 36 anos, encara o problema dos desníveis das calçadas da rua Um, no bairro Maguari, para chegar até a parada de ônibus, localizada na travessa SN 21. “Como a rua já é estreita, a gente teria que passar pela calçada, aí na maioria das casas são todas desniveladas, fora que muitas estão quebradas. Também não há como andar pela pista já que tem vários carros estacionados, tanto na direita quanto pela esquerda, e na maioria das vezes temos que caminhar pelo meio da pista”, comentou.

A reportagem também circulou em outros trechos de Ananindeua e observou mais problemas de calçadas desniveladas ao longo da travessa SN 3, no bairro da Cidade Nova. Após ser demandada pelo jornal O LIBERAL, a prefeitura de Ananindeua encaminhou uma nota sobre a situação das calçadas no município. Leia na íntegra.



“A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Seurb) informa que uma equipe irá verificar, nesta quarta-feira, 30, as vias citadas sobre a situação dos lixos e posteriormente, realizar a limpeza. Em relação ao desnivelamento das calçadas, a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) comunica que realizará a visita técnica para executar os serviços necessários.”