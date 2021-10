Após Dia D de vacinação em Ananindeua, campanha continua; veja pontos

A Prefeitura de Ananindeua realizou, no sábado (23), o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação. Para a ação, a Secretaria de Saúde (Sesau) do município montou um esquema especial e disponibilizou 33 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que funcionaram das 8h às 16h. O balanço indica que foram aplicadas aproximadamente 6 mil doses para crianças e adolescentes menores de 15 anos. As informações foram divulgadas pela Ascom Ananindeua.

A ação faz parte da Campanha Nacional de Multivacinação, que tem o intuito de fazer a atualização da carteirinha de vacinação das crianças e adolescentes de Ananindeua. A meta da prefeitura é vacinar 75% do público-alvo.

“O dia D da campanha de multivacinação foi realizado para que as crianças de 0 a menores de 15 anos estivessem com seu calendário vacinal atualizado. Ao final da campanha pretendemos vacinar 75% desse público. Precisamos que os pais tragam seus filhos para atualizar a caderneta de vacinação, nossas UBS’s estão voltadas para atender essa demanda. A imunização é um ato de amor, para proteger aqueles que amamos”, destacou a diretora técnica da Sesau, Samia Borges.

Durante o período da campanha, estão disponíveis 15 vacinas. Para as crianças até 7 anos, estão sendo disponibilizadas as vacinas de BCG, Hepatite B, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VOP (Vacina Oral Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Pneumocócica 10-valente, Meningocócica C, Febre amarela, Tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba), DTP (tríplice bacteriana), Hepatite A e Varicela, por exemplo.

Quem tem a partir dos 7 anos a menores de 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias) tiveram acesso às vacinas: hepatite b, febre amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba), difteria e tétano, meningocócica acwy, hpv quadrivalente (papilomavírus humano), varicela e DTPA.

Para quem não conseguiu tomar a vacina neste sábado, a Campanha de Multivacinação, que teve início no dia 21 de outubro, segue até o dia 19 de novembro, em todas as 33 UBS’s do município. Além disso, as vacinas do calendário de rotina estão disponíveis durante todo o ano nas unidades de saúde da Prefeitura de Ananindeua. Estes locais ficam abertos de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

A orientação da Sesau é que os pais ou responsáveis levem o cartão de vacina para que o profissional de saúde possa avaliar se há alguma vacina que ainda não foi administrada ou se há doses que necessitam ser aplicadas, para completar o esquema vacinal. Os profissionais do Programa de Imunização de Ananindeua avaliam a necessidade de cada um, de acordo com a idade e as doses já tomadas.

Locais de vacinação da Campanha Multivacinação

1. UBS Ananindeua Centro

2. UBS Aurá

3. UBS Marighella

4. UBS Águas Brancas

5. UBS Jardim Amazônia

6. UBS Júlia Seffer

7. UBS Nova Água Lindas

8. UBS Pedreirinha

9. UBS Guanabara

10. UBS Bem Viver

11. UBS Distrito Industrial

12. UBS Celso Leão

13. UBS Guajará 1

14. UBS Saré

15. UBS ELO 1 E 2

16. UBS PAAR

17. UBS Ana Maria Moraes

18. UBS Curucambá Rural

19. UBSS Helena Barra

20. UBS Cidade Nova 6

21. UBS Paulo Frota

22. UBS Park Laguna

23. UBS Icuí

24. UBA Boa Vista

25. UBS Warislândia

26. UBS Carnaúba

27. UBS Novo Cristo

28. UBS Nova Zelândia

29. UBS Ivan Carlotino

30. UBS Nova União

31. UMS Jaderlândia

32. UMS Coqueiro

33. UBS Ariri