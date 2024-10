Ananindeua terá 'Dia D' de vacinação contra influenza no sábado (19/10); veja onde se vacinar

No próximo sábado, dia 19, ocorre o Dia D de vacinação contra Influenza, em Ananindeua. A ação busca intensificar a cobertura vacinal da cidade, possibilitando mais um dia para que a população vá até os pontos de vacinação.

De acordo com a Prefeitura de Ananindeua, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas Saúde da Família (CSF) com sala de vacinação e no Posto Avançado de Vacinação (no 2º piso do Shopping Metrópole) estarão com doses do imunizante disponíveis.

Para se vacinar basta apresentar a seguinte documentação requerida:

Documento de identidade com foto

Carteira de vacinação

CPF ou Cartão SUS

A campanha de vacinação contra influenza em Ananindeua começou no dia 2 de setembro e tem previsão de ir até dia 26 de outubro. Os públicos-alvo são:

Crianças de 06 meses a menores de 06 anos;

Idosos;

Gestantes;

Puérperas;

Trabalhadores da Saúde;

Povos indígenas;

Professores;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras situações especiais;

Pessoas com deficiências;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transportes coletivos;

Trabalhadores portuários;

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.