Ananindeua: Saiba onde se vacinar contra a covid-19 nesta quarta-feira (23/02)

Nesta quarta-feira (23), o município de Ananindeua segue com a imunização contra a covid-19 que abrange crianças, adolescentes e adultos. No caso da imunização infantil, crianças de 5 anos completos, sejam elas imunossuprimidas ou não, e crianças de 6 a 11 anos, que não sejam imunossuprimidas, poderão se imunizar. A vacina está disponível em 26 Unidades Básicas de Saúde (UBS), para todo o público vacinável.

Imunização infantil

A vacinação para crianças com 5 anos completos será realizada com o imunizante da Pfizer, autorizado pela Agência Nacional Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso nesta faixa etária, com o intervalo de 8 semanas entre a primeira e a segunda dose.

Já as crianças de 6 a 11 anos completos que não sejam imunossuprimidas serão imunizadas com a vacina Coronavac, com intervalo de 28 dias para aplicação da segunda dose. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a vacina anticovid Coronavac/Butantan deve ser administrada em crianças que tenham intervalo mínimo de 15 dias após a aplicação de outras vacinas que compõem o calendário infantil.

Documentos necessários para imunização infantil:

Estar acompanhado dos pais ou responsáveis

Certidão de Nascimento

Cartão SUS ou CPF

RG da criança

RG do responsável

Comprovante de residência.

Para as demais faixas, poderão se vacinar com a segunda dose da Coronavac todas as pessoas com 18 anos ou mais que tenham o intervalo de 28 dias após a primeira dose. Já com a segunda dose da Astrazeneca, poderão se imunizar todos aqueles com 18 anos ou mais que estejam com a segunda dose em atraso.

No caso da terceira dose, pessoas com 18 anos ou mais e que tenham intervalo de 4 meses completos, após a aplicação da segunda dose, poderão se imunizar. O imunizante será da Astrazeneca, independente da vacina utilizada nas doses anteriores.

Documento necessário para outras faixas etárias:

RG

CPF ou Cartão SUS

Comprovante de residência para a primeira dose

Cartão de vacinação para as demais doses

Pontos de Imunização para todas as faixas etárias vacináveis

Unidades com vacinação de 8h às 12h30:

​UBS Ana Maria Moraes UBS Carnaúba UBS Cidade Nova 4 UBS Águas Brancas UBS Aurá UBS Ananindeua Centro UBS Celso Leão UBS Guajará 1 UBS Distrito Industrial UBS Paulo Frota UBS Cidade Nova 6 UBS Warislândia UBS Nova Zelândia UBS Jaderlândia UBS Coqueiro UBS Ariri UBS Una UBS Jardim Nova Vida UBS Paar UBS Roraima-Amapá UBS Icuí UBS Park Laguna UBS Curuçambá Rural.

Unidades com vacinação de 8h às 12h30 e de 13h30 às16h30: