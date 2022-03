Ananindeua volta com o Castramóvel esta semana

O Castramóvel, trailer equipado com centro cirúrgico para castração de cães e gatos, volta a circular em Ananindeua, esta semana. A iniciativa é da prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Saúde (Sesau), e, desta vez, percorre Jaderlândia I, Conjunto Terra Santa e a Rua União, 21 - Paróquia Cristo Peregrino.

De acordo com a Sesau, a ação se volta para cães e gatos dos moradores dos bairros que estarão recebendo o Castramóvel. Haverá cadastro dos animais e a coleta de sangue dos gatos e cachorros, para o procedimento de castração.

A Sesau informa que os serviços do Castramóvel objetivam evitar o abandono de filhotes e garantir a saúde dos animais e da população, em geral, e, principalmente, levar o serviço de forma itinerante para quem não tem condições de pagar pelo procedimento, de modo particular.

O responsável pelo animal, deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência, para realizar o cadastro. É necessário, ainda, observar os critérios para a castração.

Os animais devem ser saudáveis, com idade entre sete meses a três anos de vida, devem estar em jejum hídrico (6 horas) e sólido (8 horas) apenas no dia do procedimento cirúrgico.

O animal no cio não poderá ser castrado. Também se pede que o esteja higienizado antes do procedimento, e em caso de prenhez, a castração só poderá ser feita após o total desmame dos filhotes.

PROGRAMAÇÃO

22/03 (Terça-feira) - Cadastro e coleta de sangue de 40 cachorros;

23/03 (Quarta-feira) - Castração de 60 gatos;

24/03 (Quinta-feira) - Castração de 40 cachorros.