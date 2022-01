Ananindeua continua vacinando contra a covid-19 nesta quarta (12/01)

Nesta quarta-feira (12), a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) segue com o calendário de imunização contra a covid-19. Doses da Coronav, Astrazeneca e Pfizer estão sendo disponibilizadas nas 22 Unidades Básicas de Saúde (UBS), que funcionam de 8h às 13h.

Os documentos necessários para a primeira dose são RG, CPF ou Cartão SUS e o comprovante de residência. Já para a segunda e terceira dose são: RG, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de vacinação.

A Primeira Dose é destinada para pessoas com 18 anos ou mais, a segunda dose da Coronavac é estinada para pessoas com 18 anos ou mais e que tenha o intervalo de 21 dias após a primeira dose, a segunda dose da Astrazeneca é para pessoas com 18 anos ou mais e que estejam com a segunda dose em atraso, a segunda dose Pfizer é destinada para pessoas com 12 anos ou mais e que tenham intervalo mínimo de 28 dias após a primeira dose. Já a terceira dose(reforço) será para pessoas que tomaram a segunda dose em julho. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), o imunizante utilizado na terceira dose será da Pfizer, e o intervalo mínimo para aplicação deve ser de 4 meses após a segunda dose.