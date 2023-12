Ananindeua: ação disponibiliza consultas oftalmológicas gratuitas na Cidade Nova 8

Os moradores do bairro da Cidade Nova 8 vão receber consultas oftalmológicas gratuitas. A iniciativa é do Governo do Pará e vai fornecer atendimentos na praça do Complexo 8, localizada na rua da Providência, em Ananindeua. O objetivo é garantir os cuidados essenciais à saúde ocular da comunidade.

Os serviços começam nesta quinta-feira (07) e terminam na sexta (08). As consultas serão realizadas a partir das 9h, com encerramento previsto no horário das 12h. A realização é da Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac), em parceria com a Fundação ParáPaz e Polícia Militar do Pará (PMPA).

No local, serão confeccionados óculos para a população que for atendida. Durante a ação, a organização dos serviços irá distribuir os óculos, gratuitamente, aos pacientes que necessitam do acessório.

Os interessados devem comparecer ao local da ação com os documentos de identificação, incluindo RG, CPF e cartão SUS.

Serviço

Consultas Oftalmológicas Gratuitas na Cidade Nova 8

Horário: das 9h até 12h

Período: Entre os dias 07 e 08 de dezembro

Local: Praça do Complexo 8

Endereço: Rua da Providência, 310 - Cidade Nova 8

