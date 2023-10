Moradores de Jaderlândia recebem atendimento oftalmológico gratuito em ação do Governo

Vários moradores do bairro Jaderlândia, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, receberam atendimento oftalmológico gratuito nesta quarta-feira (25). A ação de cidadania tem o intuito de garantir cuidados essenciais à saúde ocular da comunidade. Além disso, o Governo do Estado irá confeccionar gratuitamente 500 óculos para os pacientes em vulnerabilidade econômica que foram atendidos nas consultas.

A ação foi uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), em parceria com a Fundação ParáPaz e Polícia Militar do Pará. A vice-governadora, Hana Ghassan, esteve no local e ressaltou a importância do trabalho feito pelo Estado em favor da comunidade.

“Estamos, atualmente, realizando uma ação de cidadania, que se estenderá até sábado. Hoje, estamos oferecendo consultas oftalmológicas, e no sábado entregaremos óculos para a população que necessita. Além disso, no sábado, teremos diversas outras atividades, incluindo cortes de cabelo, serviços de beleza, atendimento médico e odontológico, além da emissão de documentos. Convidamos a todos a participarem e aproveitarem essas oportunidades”, declarou Hana Ghassan.

Conforme a organização, a entrega dos óculos escolhidos pela comunidade da Jaderlândia será no próximo sábado (28), durante a ação TerPaz nos Bairros, na Rua União, ao lado da feira do Jaderlândia. A secretária adjunta da Seac, Alessandra Amaral, relata a importância desse tipo de atendimento.

“Essas consultas oftalmológicas gratuitas em Ananindeua são essenciais para corrigir problemas de visão e diagnosticar condições graves precocemente, melhorando o prognóstico. Uma boa visão é fundamental para a qualidade de vida, permitindo atividades diárias com segurança e conforto. Incentivamos todos a aproveitar essa oportunidade e cuidar da visão”, disse.

A ação de saúde pública prossegue na sexta-feira (27), ainda com as consultas oftalmológicas. Já no sábado (28), irá ocorrer a entrega dos óculos e uma programação que incluirá serviços de saúde, cidadania e lazer.