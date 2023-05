Agente 'gente boa' do trânsito de Ananindeua é homenageado pela dedicação e postura profissional

Em uma tarde chuvosa de quinta-feira (4), Luís Branco se mantém firme no meio dos milhares de carros que transitam no cruzamento da avenida Três Corações com a Mário Covas, em Ananindeua. Os apitos e os gestos são ininterruptos. O agente mais antigo da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua (Semutran) organiza o tráfego intenso como um maestro organiza uma orquestra. “Esse cara é o melhor dos melhores”, grita um motociclista ao vê-lo diante da reportagem. “Pro seu Luís a gente tira o chapéu”, diz outro condutor. Seu Luís não se envaidece, até fica tímido com os elogios que surgem todos os dias. É tão querido, que um grupo de ativistas do trânsito, inclusive, já o homenageou com um outdoor na entrada da Cidade Nova.

Luís Branco, o agente, garante ter a mesma dedicação todos os dias. “Com sol ou chuva, eu venho com o estado de espírito para fazer o bem, educar, pois o agente, acima de tudo, é um educador. Não trago minha raiva para o serviço. Dou uma respirada e entro na avenida, esquecendo tudo. Sou um agente que não quer só multar as pessoas, que sempre procura dialogar, instruir, e as pessoas veem isso. Como já são décadas de profissão, a maioria que passa aqui todos os dias me reconhece, me trata com carinho, até emociona a gente”, conta. Quando Sr Luís está terminando sua fala, uma mulher se aproxima. Conta a história de sua amizade com o agente. Tudo começou quando ela cometeu uma infração.

Com muita experiência, Luís Branco desempenha o serviço público com alegria e respeito (Thiago Gomes / O Liberal)

“Eu estava parada em cima da faixa de pedestre, ele me parou, conversou comigo de uma forma tão cordial. Foi aí que eu vi que exioste pessoas no trânsito que querem educar, querem incentivar a fazermos o certo. Ele disse para mim que estava errada, mostrou o motivo, e disse que não ia me multar, mas que numa próxima poderia fazer. Eu dei um abraço nele e desde então viramos amigos, falamos todas as semanas”, diz Adriana Reis, dentista e moradora da Cidade Nova 4, membro do grupo de ativistas do trânsito que reconhecem Luís Branco como um “patrimônio do trânsito da cidade”. A própria gestão municipal reconhece isso. Seu Luís já recebeu diversas condecorações pela maestria que aplica em seu trabalho.

Faça chuva ou faça sol, o agente Branco será simpático até mesmo para chamar atenção (Thiago Gomes / O Liberal)

“Entrei na prefeitura num concurso em 1982, como motorista. Anos depois foi criado o chamado Demutran, e foi ali que comecei a descobrir esse dom. Esse dom é meu, foi Deus que me deu. Eu, fazendo o correto, espero inspirar outros agentes e continuarem o trabalho. O trânsito muitas vezes significa estresse, caos, e nós, profissionais, não podemos nos deixar levar. Temos que justamente levar a educação, a paciência, a tolerância, e assim ganhamos o respeito das pessoas e aprendemos a amar nosso trabalho. Eu amo o que faço, estou aqui todos os dias. Nem o prefeito quer que eu me aposente”, diz o agente, que completou recentemente 61 anos.