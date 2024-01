Pedagoga Elza Antunes denuncia rua em condições precária no conjunto Catalina, em Belém 

Na rua Capitão Tibério, no conjunto Catalina, em Belém, a pedagoga Elza Antunes já não aguenta mais a situação precária da via, que está precisando de pavimentação asfáltica para conter a buraqueira. Além disso, segundo moradores, não há coleta regular de lixo no local. A rua é pequena, possui cerca de 500 metros, mas foi completamente esquecida pelos órgãos responsáveis.

A moradora, que reside no início da via, relata que o local possui diversos buracos, falta de boa drenagem, além do acúmulo de lixo que ajuda a compor o cenário precário. De acordo com os moradores, todas as vias no entorno receberam melhorias, como pavimentação, porém, a rua Capitão Tibério ficou de fora.

"Ainda não chegaram por aqui essas melhorias. É complicado porque a via aqui está só buraco, estamos reivindicando porque é nosso direito, pois pagamos impostos”, falou.

Moradores reclamam das péssimas condições da rua no conjunto Catalina, em Belém. (Foto: Bruno Macedo / O Liberal)

Segundo ela, os moradores já procuraram vários meios para tentar solucionar os problemas da rua, mas nada foi resolvido. “ Precisamos que a rua saia desse descaso todo, já fizemos de tudo para chamar a atenção dos órgãos responsáveis", disse a pedagoga.



A população da via pede por melhorias, pois o local está sem pavimentação asfáltica e sem coleta regular de lixo há muitos anos. "Há mais de 30 anos sofremos com essa buraqueira toda aqui. Essa rua foi esquecida. Peço aos órgãos públicos que olhem um pouco para nós, porque esse problema é antigo. Eu preciso que seja feito o que for necessário para solucionar os problemas daqui", desabafou Elza.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno.

