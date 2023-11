Aposentada Ana Célia Penha denuncia acúmulo de lixo e entulho na avenida Centenário, em Belém

O descarte irregular de lixo é uma prática que assola a capital paraense. Moradora há 40 anos da rua São Bento, bairro Benguí, a aposentada Ana Célia Penha denuncia o descarte e coleta de lixo adequado no local, já que o lugar acaba sendo foco de lixo e entulhos todos os dias.

O lixo e entulho de sofá e materiais de construção em quantidades significativas tomam conta da avenida Centenário, especialmente do perímetro de calçada na esquina da rua São Bento. A avenida é ponto de grande fluxo de automóveis e, por esse motivo, o descarte de lixo acaba prejudicando quem passa pelo local.

Ana Célia Penha, 65, diz que ao longo dos anos que mora no local, observa que o problema sempre existiu e é uma cooperação do comportamento da população com o descaso dos órgão competentes. “Todo dia passam aqueles carros cheios de lixo de tripa de galinha para jogar aí. É um fedor”, comenta sobre uma das atividades dos moradores da proximidade.

“E quando o lixeiro não passa, [fica] semanas sem vir e quem [acaba] sofre aqui somos nós com fedor, com mosca, com rato e tudo”, complementa sobre a falta de limpeza.

Lixo e entulho na avenida Centenário, bairro do Benguí, dificultam a passagem de pedestres (Foto: Cristino Martins)

Ana Célia relata que o lixo doméstico é colocado na frente das casas para a recolha que acontece às terças, quintas-feiras e sábados, mas que os lixos colocados na avenida são de feirantes e de quem faz limpeza de entulho no quintal. “Toda hora tem gente jogando lixo, toda hora. Isso é uma imundice para a população que mora aqui. Nós sofremos muito aqui nesse bairro com esse fedor, lixo e entulho. As vezes eu penso até em ir embora daqui por causa desse fedor”, conta indiginada.

A aposentada conta que os moradores da área já entraram em contato com a Prefeitura de Belém, denunciaram o acúmulo de entulho por diversas vezes para que seja feita a retirada desse material da via, mas que nada foi feito. “Vieram aqui, olharam, mas não fizeram nada”, diz. “Só a prefeitura mesmo que pode fazer alguma coisa, mas nem ela mesma faz”, conclui.

Prefeitura

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, na sexta-feira (24), que enviará equipe para verificar a situação e também irá notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta e remover o lixo do local.

De acordo com o órgão, ainda, a recolha dos resíduos é feita com frequência no local citado. "A Sesan pede à população que não descarte lixo de forma irregular. No caso do lixo doméstico, respeite os dias e horários que o carro coletor passa no bairro. No caso de entulho é disponibilizado, gratuitamente, o Zap-Entulho, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no whatsapp: 91 98499-0059".

A secretária continua: "apela[mos] para que os cidadãos se tornem agentes fiscalizadores em sua rua ou bairro, e ao presenciar descarte irregular de lixo doméstico ou entulho denunciem imediatamente através da redes sociais oficiais da Prefeitura ou Sesan".

“De acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de lixo é crime ambiental, com pena até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato”, conclui a Sesan.

