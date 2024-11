Dona de casa Edneia de Carvalho denuncia que a poeira toma conta da passagem São Pedro

"A gente sofre com tanta poeira!". Essa foi a principal reclamação da dona de casa Edneia de Carvalho, 41 anos, sobre a passagem São Pedro, no conjunto Mendara, no bairro da Marambaia, em Belém. Moradora da área há 34 anos, ela denuncia que a falta de asfalto provoca muita sujeira com a terra para todo lado e até incômodos para problemas respiratórios. Também destaca que é necessário limpar a casa várias vezes por dia por causa da poeira que se acumula.

Passagem São Pedro, no conjunto Mendara, no bairro da Marambaia, em Belém. (Foto: Bruno Macedo | O Liberal)

A moradora relata que a rua nunca foi asfaltada, apesar das diversas promessas feitas por candidatos políticos durante os períodos eleitorais. Ela também destaca que, embora conste nos registros da prefeitura que a rua foi asfaltada, isso não é verdade. Segundo ela, houve uma alegação de que um trator quebrou, e desde então, nenhuma atualização foi dada, gerando revolta na comunidade.

"Desde essa época que eu vim pra cá já era assim essa rua, nunca fizeram nada. Entra política, sai política, continua sempre a mesma coisa. Disseram que trator quebrou e até agora nada", diz Edneia.

A dona de casa também conta que a comunidade sofre com condições precárias de saneamento básico. Durante o período de chuvas, a lama se acumula na frente da casa dos moradores.

Entre as reclamações, a poeira em excesso se destaca. "O vizinho aqui da frente nem abre mais a janela dele por causa de tanta poeira. Aí a gente fica adoecendo com sinusite, rinite, essas coisas alérgicas", ressalta.

Ela conclui fazendo um apelo ao poder público, solicitando que as devidas providências sejam tomadas para resolver a situação da rua e melhorar as condições de vida dos moradores.

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) sobre as obras de pavimentação e saneamento básico na via, no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)