Comunidade denuncia a inutilização de mais de 10 ônibus escolares no conjunto Catalina

No conjunto Catalina, nos domínios da Escola Municipal Walter Leite Caminha, localizada na travessa quatro, no bairro do Mangueirão, em Belém, há mais de 10 ônibus escolares que não estão sendo aproveitados, mesmo estando em boas condições e sem apresentar problemas mecânicos, segundo denúncias dos moradores do local, que não quiseram se identificar para a reportagem.

Os veículos estão no bairro há meses e não estão sendo utilizados para busca e entrega de alunos na região. As denúncias apontam que apenas um ou dois ônibus escolares da instituição fazem o transporte dos estudantes, e que o restante fica parado no local, em inutilização.

VEJA MAIS:

Os moradores reclamam que a situação dos ônibus escolares demonstra uma falha de planejamento e mal aproveitamento do dinheiro público com relação ao transporte escolar, pois há outras unidades de ensino da gestão municipal que estariam precisando do auxílio dos veículos. Os ônibus estão ao lado do ginásio da escola Walter Leite Caminha e, na área, há mato alto, mostrando que o local recebe poucos cuidados.

Ônibus escolares no Conjunto Catalina (Foto: Célia Pinho | Especial O Liberal)

A comunidade também reclama que a escola municipal está em obras há meses. Denúncias alegam que não existe movimentação de equipes para a manutenção da instituição de ensino. Moradores afirmam que foram poucos os ajustes e reformas no local e que observam, apenas, a grande quantidade de ônibus escolares em meio ao mato alto.

Por conta disso, os moradores pedem que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) esclareça sobre esses problemas com relação aos veículos e sobre atraso das reformas da Escola Walter Leite Caminha. Eles pedem explicações sobre a guarda dos veículos pelas equipes da área de educação e também sobre o porquê que os ônibus não são utilizados.

A redação integrada do O Liberal solicitou nota para a Semec sobre o caso dos ônibus e da paralisação das obras da Escola Municipal Walter Leite Caminha. A reportagem aguarda o retorno do órgão.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.