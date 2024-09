Ciclista Rafael Barbosa reclama de calçada quebrada na Almirante Barroso

Na avenida Almirante Barroso, no trecho em frente ao viaduto do Entroncamento, no bairro Castanheira, em Belém, parte da calçada está quebrada. A situação está causando desconforto e riscos para pedestres e ciclistas, como Rafael Barbosa, de 24 anos. Ele reclama da dificuldade em trafegar na área.

Morador do bairro da Guanabara, em Ananindeua, Rafael utiliza sua bicicleta como meio de transporte e todos os dias precisa usar a calçada do trecho para ir e voltar para casa. "É questão de necessidade né, alguém tem que vir ajeitar isso. Eu passo todos os dias aqui", conta.

Para Rafael, o perigo é grande, já que ciclistas e pedestres utilizam a calçada todos os dias. "É um risco de cair pessoas nesse buraco, até mesmo um idoso. Esses dias caiu um rapaz que vinha de bicicleta , ele se machucou, foi socorrido para o hospital", relata.

Calçada quebrada na Almirante Barroso (Foto: Rafael Souza | Reprodução)

O local é de grande movimentação diariamente, crianças, idosos e ciclistas utilizam o trecho para transitar. A situação gera transtornos principalmente para pessoas com mobilidade reduzida. O denunciante diz que a situação já é antiga. "Já está há muitos meses esse buraco ai, o rapaz não prestou atenção e caiu. Tem que fechar esse buraco", fala.

Os perigos aumentam em dias chuvosos, já que no mesmo trecho ocorrem alagamentos. "Tem que fazer com urgência o serviço aqui. A gente passa aqui e corre risco, só vão fazer algo quando acontecer um acidente mais grave", lamenta.

Em nota, A Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb) informa que vai encaminhar uma equipe para verificar a situação e tomar as medidas necessárias para resolver o problema.

"A Seurb, por meio do Departamento de Obras Civis, explica que possui o programa de Manutenção de Calçadas Públicas e tem realizado os serviços, de acordo com as demandas e necessidades da cidade. Está sendo elaborada uma programação por vias para a realização dos serviços de calçadas, atendendo, inicialmente, os principais corredores de Belém", diz a secretaria.

