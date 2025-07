Churrasqueiro Vladmir Oliveira denuncia lixo acumulado na passagem Bom Jardim

Quem mora na vila localizada na passagem Bom Jardim, no bairro do Jurunas, precisa conviver diariamente com um ponto de lixo e entulho em frente à uma casa desabitada. O local fica próximo da Rua dos Mundurucus e está atraindo pragas, como ratos, moscas e outros insetos, além do mau cheiro que domina o ambiente. O churrasqueiro Vladmir Oliveira, de 34 anos, detalha o problema em registro feito na última terça-feira (29).

“Prefeitura está aí e não veio passar nenhum carro para recolher o entulho. Não só o entulho, como o lixo doméstico, ele vem três a quatro dias para passar, tanto aqui como na Mundurucus. Fica acumulado, aí acumula rato, barata e tudo quanto é animal peçonhento nesse lixão”, afirma Vladmir, morador do local.

Uma das casas virou uma espécie de ‘lixão’ no local. Segundo Vladmir, ela foi vendida, mas o dono nunca apareceu. Com isso, o local virou um ponto de acúmulo de resíduos, que chega a invadir até mesmo o espaço da rua. “Ninguém vem tirar o lixo e isso prejudica a nossa família. Tem pai de família, moradores. Dá rato, barata, carapanã, tudo daí”, relata.

Na frente nas casas, é possível ver várias sacolas com lixo doméstico. “O lixo não passa, não vem. Dá três ou quatro dias que a gente vê sem passar, quando passa é um dia na semana e não vem mesmo, aí fica essa situação precária na vila”, lamenta o morador.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). No entanto, não houve retorno até o fechamento desta edição.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.