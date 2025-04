Aposentado Máximo Carvalho reclama de bueiro entupido no bairro da Cremação

Um bueiro entupido na avenida Alcindo Cacela, esquina com a passagem Umariz, no bairro da Cremação, em Belém, está tirando o sossego dos moradores e também de quem precisa passar pela via. A água fica constantemente acumulada no local, e a situação piora quando chove. A reclamação partiu do aposentado Máximo Carvalho, 80 anos, e o registro foi feito no dia 3 de abril.

Máximo se sente prejudicado com a situação, pois precisa carregar peso nos ombros e é obrigado a fazer um trajeto maior para contornar o local. “É bem complicada porque eu passo aqui também e me dá prejuízo, porque eu passo com o peso no ombro, tenho que dar uma rodada que não devo fazer. Se tivesse bom, preparado, aí não dava para eu fazer, mas como tá desse jeito, eu sou obrigado fazer, o que eu não posso”, relata.

E quando chove, o local fica completamente alagado. O volume de água do bueiro se junta com outro localizado nas proximidades. “E dificulta a passagem de pedestre, de carro. Prejudica tudo, tudo, tudo. Pedestre, carro e tudo”, diz o aposentado.

“É que não está chovendo, mas é que tá cheio. Se chover ainda mais, mais enche, aí fica pior”, afirma Máximo. Mesmo o clima ensolarado, o bueiro continua entupido, com um excesso de água acumulada.

O aposentado cobra ações do poder público para a desobstrução do bueiro. “Nós precisamos, e a ajuda que demos para vocês, vocês têm que nos ajudar”, pontua.

Sezel

Para a Redação Integrada de O Liberal, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), comunicou em nota que "vai fazer uma análise técnica no local, em breve, e posteriormente providenciar o reparo"

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidade de oliberal.com