Constantes alagamentos, falta de pavimentação e mato alto são alguns dos problemas enfrentados, há anos, pelos moradores da Rua Quintino, no bairro do Tapanã, em Belém. Os mesmos problemas são enfrentados pelos moradores da Rua Irmã Adelaide, que cruza a Rua Quintino. O aposentado Gregório Naziazeno, de 71 anos, conta que há quase 20 anos as ruas não recebem uma pavimentação digna.

Aposentado Gregório Naziazeno denuncia abandono em ruas do bairro do Tapanã (Foto: Raoni Joseph | O Liberal)

“Não é a primeira vez que a imprensa vem aqui mostrar os problemas dessa e de outras ruas aqui próximas. Há uns 20 anos que essa rua aqui não recebe asfalto. Quando chove, essas ruas todas viram rio de tão alagadas. Depois, fica esse lamaçal todo. Fica impossível sair de casa sem se sujar”, reclama o morador.

O aposentado teme também que a situação das ruas possa causar a proliferação de doenças, como a dengue. “O pior de tudo é que isso ajuda na proliferação das doenças também. Há algum tempo, era até surto, por isso a gente tem medo de acontecer outra coisa parecida”, alerta Gregório Naziazeno.

“Queremos que o Poder Público nos acuda aqui. Todas essas ruas estão na mesma situação. Quando chove é um desespero. As pessoas saem para trabalhar tendo que pisar nessa água suja. Não será um trabalho fácil, mas precisamos que seja feita alguma coisa aqui. Nós merecemos”, pede o aposentado.

Quase 20 anos a rua não recebe uma pavimentação digna. (Foto: Raoni Joseph | O Liberal)

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) sobre a situação na Rua Quintino e demais ruas próximas. Seguimos aguardando retorno.

