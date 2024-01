Exames de rotina: Veja quais são os mais importantes e quando fazer

Os exames de rotina são fundamentais para a saúde de qualquer pessoa, independentemente da idade ou do sexo. Eles ajudam a identificar possíveis problemas de saúde precocemente, o que aumenta as chances de sucesso no tratamento.

Geralmente, os médicos recomendam exames de check-up de acordo com a idade e necessidade do paciente. No entanto, alguns testes são tão importantes que podem ser realizados em diferentes fases da vida.

Quais são os exames básicos de rotina?

Existe uma lista básica de exames de rotina que todo mundo deve fazer. A seguir, listamos alguns dos mais importantes:

1. Hemograma

O hemograma é um exame de sangue que avalia a quantidade e a qualidade das células sanguíneas. Ele é um dos exames mais solicitados pelos médicos e é considerado um exame de rotina, pois é importante para avaliar a saúde geral do paciente.

Este teste pode ser usado para diagnosticar uma variedade de doenças, incluindo anemias, infecções, alergias e, em alguns casos, câncer. Ele também serve para monitorar o tratamento de doenças e avaliar a resposta do organismo a medicamentos.

2. Colesterol e glicemia

Os exames de colesterol e glicemia são dois exames de sangue simples e rápidos que podem fornecer informações valiosas sobre a saúde do coração e do metabolismo. A avaliação do colesterol é importante para detectar níveis elevados de colesterol LDL ("ruim") e baixos níveis de colesterol HDL ("bom"). Se os níveis de colesterol estiverem elevados, o médico pode recomendar mudanças no estilo de vida ou medicamentos para reduzir.

Já o de glicemia mede os níveis de açúcar no sangue e revela se há ou não risco para problemas como diabetes, aterosclerose, AVC, hipertensão arterial, entre outras doenças.

3. TSH e T4

O teste de TSH e T4 é um exame de sangue que pode fornecer informações valiosas sobre a saúde da tireoide, uma glândula que desempenha diversas funções vitais no organismo.

Os níveis de TSH e T4 são regulados de forma precisa pelo corpo. Níveis elevados de TSH indicam que a tireoide não está produzindo hormônios suficientes. Níveis baixos de TSH indicam que a tireoide está produzindo hormônios em excesso.

4. Urina e fezes

Os testes de urina e fezes são exames fornecem informações valiosas sobre a saúde dos rins, bexiga, fígado, pâncreas e intestinos. O exame de urina tipo 1, também conhecido como urina EAS (Elementos Anormais e Sedimento), avalia o estado fisiológico do organismo e pode ser usado para detectar infecções urinárias, diabetes e problemas renais. Já o de fezes pode mostrar infecções gastrointestinais e doença inflamatória intestinal.

5. Pressão Arterial

O teste de pressão arterial é um exame simples e rápido que pode ser realizado em qualquer consultório médico ou laboratório. O exame é feito usando um esfigmomanômetro, um dispositivo que mede a pressão e detecta alterações na pressão sanguínea e hipertensão.

Detectar a hipertensão precocemente, quando o tratamento é mais eficaz, pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas, derrame, insuficiência renal e outras condições graves de saúde.

6. Papanicolau

O teste de papanicolau, também conhecido como citologia oncótica cervical, é um dos exames mais importantes para a saúde da mulher e pode ajudar a detectar o câncer de colo do útero. O exame é feito coletando uma amostra de células do colo do útero.

O tratamento do câncer de colo do útero precocemente pode aumentar as chances de cura.

7. Mamografia

A mamografia é um exame de raio-x das mamas que pode ajudar a detectar o câncer de mama precocemente, quando o tratamento é mais eficaz. Este teste é indicado para mulheres acima dos 40 anos, anualmente. O Ministério da Saúde recomenda a cada dois anos entre os 50 e 69 anos.

8. PSA

O teste de PSA, ou antígeno prostático específico, é um exame de sangue que pode ajudar a detectar precocemente o câncer de próstata, que é o tipo mais comum entre os homens.

Em homens acima de 50 anos pode-se realizar o exame de toque retal e dosagem de PSA para saber se existe um câncer de próstata sem sintomas. No entanto, o teste de PSA não é um exame diagnóstico. Ele apenas indica a probabilidade de um homem ter câncer de próstata.

Qual o tipo de exame de sangue mais completo?

O hemograma completo é um exame de sangue que avalia os elementos do sangue, incluindo as células sanguíneas vermelhas, as células sanguíneas brancas e as plaquetas. É considerado o exame de sangue mais completo, pois fornece informações importantes sobre a saúde geral do paciente.

O hemograma completo é realizado a partir da coleta de uma pequena quantidade de sangue da veia do braço. O sangue é então analisado em um laboratório, onde são contados os diferentes tipos de células sanguíneas e medidos seus níveis.

Quando fazer exames de rotina?

A frequência com que os exames de rotina devem ser realizados varia de acordo com a idade e o sexo do paciente. No entanto, de forma geral, recomenda-se que adultos saudáveis realizem um check-up completo a cada dois anos. No entanto, pessoas com fatores de risco e doenças crônicas devem ter retornos mais curtos.

É importante ressaltar que essas são apenas recomendações gerais. O médico é o profissional mais qualificado para indicar a frequência ideal para os exames de rotina para cada paciente.

