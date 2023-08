Dia Mundial de Combate ao Colesterol: veja como prevenir e combater a doença

O colesterol alto é considerado um dos fatores que mais contribuem para o desenvolvimento de diversos problemas cardiovasculares no mundo todo. No Brasil, as doenças do coração ocupam a primeira colocação em causas de mortalidade, com 300 mil mortes anuais. Devido a esses dados, no dia 8 de agosto é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Colesterol. A data foi criada para promover ações de conscientização e prevenção contra o colesterol alto ruim, que atinge cerca de 40% da população brasileira, segundo o Ministério da Saúde.

Segundo o médico Antonio Monteiro, cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, todos os indivíduos que apresentam colesterol alto estão suscetíveis a complicações cardiovasculares graves. “Os depósitos de colesterol nas paredes das artérias podem levar à formação de placas, restringindo a passagem do sangue e aumentando o risco de acidente vascular cerebral (AVC) e doença arterial coronariana. O colesterol elevado também pode contribuir para aterosclerose, uma condição em que as artérias endurecem e perdem sua elasticidade, comprometendo o funcionamento adequado do sistema circulatório”, explica.

O jovem Aguinaldo Braz Bahia Junior, 31, há um ano vem modificando o estilo de vida após receber dignóstico com taxas irregulares, entre elas, a de colesterol. O jovem disse que há um ano estava com mais de 300 mg/dl de taxa de colesterol, o que lhe preocupou e deu impulso para modificar os hábitos. O jovem disse que precisou fazer o tratamento com medicamento, atividade física e mudança na alimentação.

"Foi todo um processo, pois eu pesava 154 quilos e me sentia indisposto, mas criei forças e consegui iniciar o processo de mudança. Eu já não tinha mais paladar, eu enxarcava sal na minha comida. Hoje em dia, diminuí o sal, o açúcar, gorduras saturadas e entre outros alimentos que contribuem para o aumento do colesterol”, destaca o jovem.

Hoje em dia, Aguinaldo já está com a taxa normalizada, mas segue vigilante dos próprios hábitos. “Hoje em dia eu tenho uma rotina totalmente diferente. Vou todos os dias para a academia, pois para mudar esse diagnóstico só dependia de mim”, pontua o jovem.

Colesterol bom x Colesterol Ruim

A hipercolesterolemia é uma doença silenciosa. Por isso, é importante fazer exames periódicos para medir os níveis de colesterol. No entanto, de acordo com o especialista, é necessário explicar as diferenças entre os tipos de colesterol presente no organismo.

“De maneira geral, o Lipoproteína de Baixa Densidade (LDL) é frequentemente denominado ‘colesterol ruim’, pois carrega o colesterol das células para as artérias, onde pode se acumular na parede das artérias e causar placas arteriais. Por outro lado, o HDL (lipoproteína de alta densidade) é chamado de ‘colesterol bom’ devido à sua função de transporte do excesso de colesterol das artérias de volta ao fígado para ser metabolizado e excretado, contribuindo assim para a proteção das artérias contra obstruções e doenças cardiovasculares”, esclarece.

Quais os sintomas de quem tem colesterol alto?

O médico ressalta que o colesterol alto geralmente não apresenta sintomas evidentes no estágio inicial, por isso é necessário sempre realizar exames. “Exames médicos regulares são cruciais para monitorar. Muitas vezes o paciente só descobre que tem colesterol alterado após sofrer uma obstrução grave, seja um infarto, um AVC ou uma trombose nas artérias das pernas por exemplo”, diz.

Quais alimentos que podem elevar o Colesterol?

Antonio Monteiro aponta que alimentos com alto teor de gorduras saturadas e gorduras trans devem ser limitados. Carnes gordurosas, produtos de origem animal processados e itens de confeitaria e frituras devem ser consumidos com moderação. Para evitar:

Alimentos industrializados;

Fast food;

Carnes gordas e com gordura aparente, pele de aves;

Frios e embutidos (mortadela, presunto, salame, salsicha, linguiça, etc.);

Leite integral e derivados (iogurte integral, manteiga, creme de leite, queijos cremosos e amarelos);

Sorvetes de massa, chocolates, doces com coco, chocolate ou chantilly, milk-shake, cremes para sobremesa;

Biscoitos ou pães amanteigados, folhados, croissant, pão de queijo, pão de torresmo e pães doces com recheio;

Frituras e alimentos muito gordurosos;

Quais alimentos ajudam a controlar o colesterol?

Uma das indicações do médico é o ptar por alimentos ricos em fibras solúveis, como aveia, frutas, legumes e grãos integrais, que auxiliam na redução dos níveis de colesterol no sangue. Incorporar peixes ricos em ômega-3, como salmão e sardinha, contribui para um perfil lipídico mais saudável, enquanto o consumo moderado de nozes, azeite de oliva e abacate também é benéfico para a saúde cardiovascular.

Dicas de saúde

Além dos cuidados com a alimentação, outras ações podem auxiliar no controle do colesterol ruim.

Cuidado com o sal;

Diminuição do açúcar, que em grande quantidade provoca obesidade, aumentando assim o risco de doenças do coração;

Praticar exercícios físicos, desde que feitos sob a orientação especializada;

O uso de probióticos encontrados no iogurte é benéfico na redução do colesterol.