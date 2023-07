O que é isquemia cerebral ou AVC isquêmico? Doença deixou o ex-presidente José Sarney internado

A Isquemia Cerebral, também conhecida como Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI), é uma doença que causa a diminuição ou interrupção de sangue e oxigênio no cérebro. Com o fluxo bloqueado, o indivíduo pode ter um desequilíbrio e cair, como ocorreu com o ex-presidente da República, José Sarney, diagnosticado com a enfermidade no último domingo (16).

Segundo o Ministério da Saúde, o AVCI é a causa de 180 mil internações e pelo menos 100 mil mortes no Brasil todos os anos. Este bloqueio na circulação sanguínea pode ser ocasionado por uma obstrução ou entupimento de uma artéria cerebral devido à presença de um coágulo no local.

Um episódio de Isquemia Cerebral pode acontecer em pessoas de qualquer faixa etária e a qualquer momento, seja ao realizar uma atividade física ou mesmo durante o sono. Alguns fatores de risco podem aumentar o risco de desenvolvimento do AVCI, como o hábito de fumar; histórico de colesterol alto, trombose, pressão alta, diabetes ou anemia falciforme.

Quais os sintomas da Isquemia Cerebral?

Perda da força nos braços e pernas;

Tontura;

Formigamento no corpo;

Dificuldade em falar;

Náusea;

Vômito;

Dor de cabeça;

Pressão alta;

Desequilíbrio;

Inconsciência;

Fraqueza;

Boca torta;

Quais as sequelas da Isquemia Cerebral?

Enfraquecimento ou paralisia de um braço, perna ou rosto;

Paralisar de um lado ou de todo o corpo;

Dificuldade para engolir e falar;

Dificuldades na coordenação motora e no raciocínio;

Dano cerebral permanente.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor de OLiberal.com)