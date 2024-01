Cuidados pessoais: veja qual o shampoo, hidratante e protetor melhor para cada tipo de cabelo e pele

Na era do skincare e de uma busca cada vez maior pelos cuidados com os cabelos e a pele, saber escolher os produtos ideais para cada tipo de pele e cabelo é fundamental para garantir os melhores resultados no dia a dia. Pensando nisso, o Supermercado Preço Baixo destaca dicas importantes para ajudá-lo a escolher os produtos corretamente.

Com tantas opções de produtos disponíveis no mercado, fazer a escolha certa dos produtos para manter os cuidados com a pele e cabelos em dia nem sempre é uma tarefa fácil. Mas antes de tomar a decisão na hora das compras, é fundamental ficar atento a alguns detalhes que fazem toda a diferença para quem não quer errar nos itens de higiene e cuidados diários.

O primeiro passo é identificar o seu tipo de cabelo e pele, o que vai ajudar a fazer a escolha ideal de produtos. A partir disso, se torna muito mais fácil tomar a decisão certa na hora de comprar o produto que você precisa.

Como escolher o shampoo?

Para cada tipo de cabelo, há um tipo de shampoo. Por isso, para escolher o produto correto é necessário levar em consideração as características dos fios, já que eles mudam de uma pessoa para outra e a composição do shampoo deve corresponder às necessidades de cada um.

Cabelos cacheados, crespos e ondulados: a dica para quem tem cabelos crescos é usar um shampoo especial, que tenham em sua composição óleos vegetais, que ajudam a hidratar e proteger os fios. Como esses tipos de cabelos costumam ser mais oleosos na raiz e secos nas pontas, o produto deve ter em sua formulação compostos que entreguem brilho e hidratação.

Cabelos oleosos, secos ou mistos: os cabelos mistos são aqueles que não possuem oleosidade nos fios com a mesma intensidade que está no couro cabeludo. Por isso, é importante investir em uma shampoo que limpe o couro cabeludo, mas seja capaz de manter a hidratação dos fios, fazendo com que eles não ressequem.

Cabelos oleosos: eles precisam de produtos com bom potencial de limpeza, o que ajuda a controlar o excesso de ácidos graxos produzidos pelo couro cabeludo. Além disso, a dica é fazer uso de shampoos nutritivos, que não eliminem totalmente a oleosidade dos fios.

Cabelos secos: a orientação é usar shampoos que ofereçam uma boa hidratação e nutrição. A preferência é usar produtos compostos por óleos vegetais, o que garante mais maciez e brilho às madeixas.

Cabelos tingidos ou com química: a dica é apostar em shampoos que tenham em sua composição ceramidas e queratina, que fortalecem os fios tingidos ou tratados. Além disso, é importante escolher produtos que contenham pantenol, reduzindo o impacto da química de alisantes.

Como escolher o hidratante

Identificar o tipo de pele é essencial antes de escolher o creme hidratante (Freepik.com)

A primeira dica é identificar o seu tipo de pele. Afinal, existem peles normais, secas, oleosas e as mistas. Para cada uma delas, existe um produto que vai atender as suas reais necessidades.

Peles oleosas: o ideal é investir em um creme hidratante com uma fórmula mais leve e fluida. Outra dica é apostar em produtos de alta absorção e que possuam menos óleo em sua composição.

Peles secas: a dica é optar por hidratantes mais encorpados e ricos em óleo, o que ajuda a aumentar a hidratação e nutrição da pele.

Peles mistas: uma boa dica para quem tem esse tipo de pele é fazer uso de cremes hidratantes que possuam ação dupla, já que entregam a hidratação necessária para as partes secas e, ainda, ajuda a controlar a oleosidade em outras áreas.

Peles normais: o ideal é apostar em hidratantes de fácil absorção, o que mantem a hidratação natural em dia.

Como escolher o protetor solar

Em primeiro lugar, é necessário verificar o FPS, quanto é a proteção quanto aos raios UVA, e também se o produto é resistente ou não a água. Outro ponto é entender que os dermatologistas recomendam o uso de no mínimo um protetor com FPS 30, até mesmo para a pele negra, que tem mais resistência à queimadura por conta da melanina. Para pessoas com a pele morena, a orientação é aplicar protetor que possua FPS 35.

Para quem tem pele clara e mais sensível, mas que consegue ficar com uma cor dourada quando está exposta ao sol, o ideal é usar protetor fator 50. Já para as peles muito claras, a dica é apostar em protetores com FPS 60 ou maior.

Para quem tem pele clara e mais sensível, mas que consegue ficar com uma cor dourada quando está exposta ao sol, o ideal é usar protetor fator 50. Já para as peles muito claras, a dica é apostar em protetores com FPS 60 ou maior.