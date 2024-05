Conheça 7 benefícios do amendoim para a saúde

O amendoim, frequentemente associado a petiscos e muito consumido como pasta ou manteiga por praticantes de atividades físicas como musculação, também pode oferecer diversos benefícios para a saúde. Então, por que não explorar as vantagens desse alimento versátil e saboroso? Descubra como essa leguminosa oleaginosa pode contribuir para uma vida mais saudável!

1. Fonte de proteínas e energia

O amendoim é uma excelente fonte de proteínas, essenciais para a construção e a reparação dos tecidos do corpo. Cada 100 g de amendoim contém aproximadamente 25 g de proteína. Isso faz dele uma opção interessante para vegetarianos e veganos, além de ser ideal para quem pratica atividades físicas intensas e precisa de uma recuperação muscular eficiente.

“A ingestão adequada de proteínas é vital para sustentar a saúde óssea e garantir sua estruturação adequada, juntamente a outros nutrientes essenciais”, explica a Dra. Iana Mizumukai de Araújo, nutricionista da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (ABRASSO).

O amendoim é uma excelente fonte de energia devido à sua combinação de proteínas, gorduras saudáveis e carboidratos. Comer amendoim pode fornecer um aumento sustentado de energia, ideal para quem precisa de um impulso durante o dia. Além disso, a presença de magnésio ajuda na produção de energia, tornando o amendoim um ótimo lanche para manter os níveis de energia elevados.

2. Rico em gorduras saudáveis

O amendoim é rico em gorduras insaturadas, conhecidas por melhorar a saúde cardiovascular. De acordo a nutricionista Natália Colombo, as oleaginosas, incluindo o amendoim, devem fazer parte de uma alimentação saudável porque são compostas por gorduras boas. “Elas regulam os níveis de colesterol, reduzindo o LDL (colesterol ruim) e aumentando o HDL (colesterol bom), prevenindo arteriosclerose e hipertensão, contribuindo para um coração e um cérebro mais saudável”, explica.

3. Abundante em vitaminas e minerais

O amendoim é repleto de vitaminas e minerais essenciais, como vitamina E, magnésio, folato e cobre. A vitamina E é um potente antioxidante que combate os radicais livres, enquanto o magnésio desempenha um papel crucial na função muscular e nervosa. O folato é vital para a formação do DNA e o cobre auxilia na produção de energia e no fortalecimento do sistema imunológico. Outros nutrientes presentes no amendoim incluem fósforo, que ajuda a manter ossos e dentes fortes, e niacina, que apoia a função cerebral e a saúde da pele.

4. Antioxidantes poderosos

Fonte de antioxidantes, o amendoim ajuda a combater o estresse oxidativo, que pode levar ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de várias doenças crônicas. O resveratrol, um antioxidante encontrado na oleaginosa, tem sido associado a uma melhor saúde cardiovascular e a propriedades anti-inflamatórias.

Além do resveratrol, o amendoim contém ácido p-cumárico e polifenóis, que ajudam a neutralizar os radicais livres no corpo e na prevenção de doenças crônicas, contribuindo para uma vida mais longa e saudável.

5. Pode ajudar na perda de peso

Parece contraditório? Embora o amendoim seja calórico, ele pode ajudar na perda de peso. As proteínas e fibras presentes no amendoim promovem a saciedade, reduzindo a ingestão calórica total ao longo do dia. Além disso, as gorduras saudáveis estimulam o metabolismo, ajudando a queimar calorias de forma mais eficiente.

Oleaginosas como o amendoim “possuem grande quantidade de nutrientes que provocam saciedade, são antioxidantes e ajudam a manter o nível de glicose estável, auxiliando o processo da queima de gordura”, explica a nutricionista Nathalia Bungenstab Sales.

6. Controle dos níveis de açúcar no sangue

Manter os níveis de açúcar no sangue estáveis é fundamental para prevenir e gerenciar o diabetes tipo 2. O amendoim tem um baixo índice glicêmico, o que significa que ele libera açúcar lentamente na corrente sanguínea, evitando picos repentinos de glicose.

A nutricionista Fernanda Sobral diz que a liberação mais lenta da glicose no sangue resulta em “uma menor liberação de insulina, um hormônio que ‘leva’ a glicose para dentro das células para ser utilizada e favorece o estoque de gordura quando em grandes quantidades”.

7. Benefícios para o cérebro

Rico em niacina e vitamina E, o amendoim ajuda a proteger contra o declínio cognitivo relacionado à idade. A niacina é conhecida por melhorar a função cerebral e proteger contra a degeneração neuronal, enquanto a vitamina E combate ao estresse oxidativo no cérebro.

Além disso, o resveratrol presente no amendoim tem propriedades anti-inflamatórias capazes de proteger o cérebro contra danos. Incorporar amendoim à dieta pode, portanto, promover a saúde cerebral e manter a cognição afiada com o passar dos anos.