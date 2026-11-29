Brigadista dá água para bicho-preguiça durante ação Alter do Chão

A ação de Elder Stéfanno, em meio à crise ambiental que assola a região, chamou a atenção de internautas

Além de humanos, animais também sofrem com queimadas e incêndios florestais ( Foto: Foto: Reprodução | Instagram @brigadadealter )

Membro da Brigada de Incêndio Florestal de Alter do Chão, Elder Stéfanno viralizou nas redes sociais ao oferecer água a um bicho-preguiça durante ações no distrito de Santarém. A publicação, feita neste sábado (28), chamou a atenção para o cuidado com todas as formas de vida. Na ocasião, Elder deu o líquido ao animal em uma garrafa plástica.

Entenda o cenário em Santarém e cidades vizinhas

A atitude do brigadista ocorre em meio à crise ambiental que afeta o oeste do Pará. Desde o final de outubro deste ano, moradores da região sofrem com queimadas e fumaça. “Precisamos salvar esse planeta”, disse a organização.