Membro da Brigada de Incêndio Florestal de Alter do Chão, Elder Stéfanno viralizou nas redes sociais ao oferecer água a um bicho-preguiça durante ações no distrito de Santarém. A publicação, feita neste sábado (28), chamou a atenção para o cuidado com todas as formas de vida. Na ocasião, Elder deu o líquido ao animal em uma garrafa plástica.
Entenda o cenário em Santarém e cidades vizinhas
A atitude do brigadista ocorre em meio à crise ambiental que afeta o oeste do Pará. Desde o final de outubro deste ano, moradores da região sofrem com queimadas e fumaça. “Precisamos salvar esse planeta”, disse a organização.