Defensorias Públicas cobram medidas após incêndio em sítio arqueológico

A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) e a Defensoria Pública da União (DPU) requisitaram, nesta sexta-feira (27), providências ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) diante da notícia de incêndio no Sítio Arqueológico da Serra do Mocotó, localizado em Alter do Chão, no município de Santarém, oeste paraense. A área integra a Área de Proteção Ambiental (APA) de Alter do Chão e é reconhecida como espaço sagrado e patrimônio cultural ancestral do povo indígena Borari.

A atuação conjunta ocorre após o recebimento de um comunicado de liderança indígena, que relatou que o local teria sido incendiado na noite de quinta-feira (26). O episódio se insere no contexto da crise de queimadas e fumaça que atinge o território do povo Borari, incluindo comunidades vinculadas à Associação Indígena Iwipuraga e à Aldeia Curucuruí.

Por meio do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e Ações Estratégicas (NDDH) da DPE-PA e da Defensoria Regional de Direitos Humanos no Pará (DRDH-PA) da DPU, as instituições encaminharam ofício conjunto à Superintendência do Iphan no Pará, estabelecendo prazo de cinco dias corridos para a apresentação de informações documentadas e providências relacionadas ao caso.

Medidas

Entre as medidas requisitadas está a realização de vistoria técnica emergencial por uma equipe de arqueólogos, com o objetivo de identificar a extensão dos danos provocados pelo incêndio, preservar vestígios materiais e definir ações de contenção e reparação. As Defensorias também solicitaram informações sobre a instauração de procedimento administrativo sancionador e a comunicação formal à Polícia Federal para apuração de eventuais crimes contra o patrimônio arqueológico e ambiental.

O documento também solicita informações sobre a articulação do Iphan com órgãos ambientais, indigenistas e de combate a incêndios, além da possibilidade de deslocamento de equipes técnicas para o acompanhamento contínuo da situação em Santarém.

Outro ponto destacado pelas instituições é a necessidade de assegurar a participação do povo Borari nas ações de vistoria e proteção do espaço sagrado. Para isso, foi solicitada a indicação de um representante do Iphan que estabeleça um canal direto de comunicação com as lideranças indígenas e a Defensoria Pública.

Crise ambiental

Diante da gravidade da crise ambiental, as Defensorias requisitaram, ainda, que o Iphan comunique e solicite apoio aos órgãos federais competentes, entre eles o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), a Polícia Federal, o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério da Cultura.

“A situação exige uma resposta urgente e articulada do poder público, pois estamos diante não apenas de uma ameaça ao patrimônio arqueológico e ambiental, mas também de uma violação potencial aos direitos culturais e à memória ancestral do povo indígena Borari. A Serra do Mocotó representa um espaço sagrado, diretamente relacionado à identidade e à história desse povo. A atuação conjunta das Defensorias Públicas busca assegurar a adoção de medidas emergenciais de proteção, a apuração de eventuais responsabilidades e, sobretudo, garantir que as comunidades indígenas sejam ouvidas e participem efetivamente da construção das soluções para o enfrentamento dessa crise”, destaca a defensora pública Luciana Rassy, coordenadora do NDDH.