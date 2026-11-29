Pará tem recorde de 8.120 focos de queimadas em novembro

Paraenses têm convivido de perto com as queimadas ao longo de novembro ( Foto: Divulgação / Equatorial )

Novembro se encerra com alta nos números de queimadas na Amazônia. Pará e Amapá estão próximos de registrar recordes, impulsionados pelo fenômeno El Niño e pela ação humana, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Nos primeiros 20 dias deste mês, o Estado do Pará identificou 8.120 focos de fogo nas matas amazônicas. Este é o maior valor para o mesmo período desde 2016. A descaracterização da floresta, segundo técnicos, tem origem humana, mesmo com a influência de secas provocadas pelo El Niño.

No Estado do Amapá, foram verificados 1.068 focos. Essa quantidade supera os 749 focos registrados em 2023. Técnicos que atuam na Amazônia expressam preocupação com a tendência de aumento desses dados até o final de novembro.

Influência do El Niño e impactos regionais

O alto volume de queima da vegetação amazônica ocorre durante um histórico fenômeno climático El Niño. Ele se caracteriza pelo aquecimento, acima da média, da superfície do oceano Pacífico, perto da Linha do Equador, provocando impactos em diversas regiões do planeta.

Além do Pará e Amapá, os estados do Amazonas, Maranhão e Roraima apresentam situações graves no cenário de queimadas dos últimos dez anos, segundo o Inpe. Em outubro, Manaus, no Amazonas, suspendeu aulas e atividades a céu aberto. Isso ocorreu devido à alteração na qualidade do ar causada pelas queimadas.

O Amazonas registra o terceiro maior número de focos nos 20 primeiros dias de novembro, abaixo de 2023, quando os impactos de um El Niño começaram no território amazônico. Este cenário inclui a seca em corpos d'água, com o isolamento de comunidades. Entretanto, este quadro não abrange toda a região amazônica.

Análise de especialistas e projeções

Ane Alencar, diretora de Ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), explica que o ano de 2006 não está sendo tão ruim, de forma global, para a Amazônia. Ela observa quase o dobro de ocorrências do verificado em 2025. No ano passado, a Amazônia registrou 43.131 focos, a menor quantidade da história para todo o período de 2025, desde o monitoramento do Inpe em 1998.

A pesquisadora do Ipam, contudo, considera que 2026 está sendo um dos piores anos para algumas regiões da Amazônia. O fenômeno El Niño pode provocar seca severa na região, como verificada em 2023/2024. Em setembro, Roraima e Amapá já registravam recorde de queimadas na série histórica.

Quando o El Niño se instalou, os rios secaram e a floresta desidratou. A vegetação seca, então, ficou disponível para a propagação do fogo quando provocado. Os números de queimadas para outubro em Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra, perto da Flona Tapajós, no oeste do Pará, são recordistas para as últimas décadas.

Esse cenário em 2026 impactará, em 2027, a recarga hídrica da região, gerando um déficit maior. O próximo período seco iniciará com déficit hídrico, tornando a seca de 2027 mais severa e propícia a novos incêndios.

Alerta climático e preocupações futuras

Regina Rodrigues, pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), alerta que a situação das queimadas pode ficar sem controle com a seca e outras mudanças climáticas. Ela destaca que as chuvas diminuem a cada ano e a temperatura se eleva na região, efeito do aumento da temperatura global. Isso desidrata a vegetação e seca o solo, contribuindo para os focos de fogo.