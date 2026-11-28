Ufopa monitora o ar em tempo real em Belém e outras cidades da Amazônia

Gratuita, a plataforma permite acompanhar, em tempo real, a qualidade do ar em cinco cidades da Amazônia: Santarém e Belém, no Pará, Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC) ( Foto: Foto: Divulgação | Ufopa )

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) disponibiliza à população o FioAres Ar, plataforma gratuita que permite acompanhar, em tempo real, a qualidade do ar em cinco cidades da Amazônia: Santarém e Belém, no Pará, Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). Disponível para acesso pelo celular ou computador, a ferramenta reúne informações sobre a poluição atmosférica e fornece orientações que auxiliam na prevenção de riscos à saúde da população.

Neste sábado (28), o aplicativo mostrou que, às 15 horas, a qualidade do ar em Santarém era “muito ruim” e, em Belém, nom esmo horário, “boa”. A plataforma foi desenvolvida por Diego Gomes Simões, estudante concluinte do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências da Terra (BICdT) da Ufopa, sob a orientação da professora Ana Carla Gomes, do Instituto de Engenharia e Geociências (IEG), coordenadora do Grupo de Pesquisa em Ciências Atmosféricas na Amazônia (GP.CAA).

Os dados disponibilizados são provenientes de cinco estações de monitoramento da Rede FioAres, iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), responsável pelo financiamento do projeto. Na Ufopa, a professora Ana Carla Gomes é a coordenadora local da rede.

A plataforma permite consultar o Índice de Qualidade do Ar (IQAr), a concentração de material particulado fino (MP₂,₅), a temperatura e a umidade relativa do ar, além do histórico de dados das últimas 24 horas. As informações seguem os critérios estabelecidos pela Resolução nº 506/2024 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que dispõe sobre os padrões nacionais de qualidade do ar.

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Reduzir exposição à poluição

“Nós temos como objetivo democratizar o acesso à informação e ajudar a população a reduzir sua exposição à poluição. Antes de sair de casa, para caminhar, para correr ou praticar outras atividades ao ar livre, por exemplo, as pessoas poderão consultar a qualidade do ar”, diz a professora Ana Carla Gomes. Da sala de aula à sociedade: A ideia de desenvolver a plataforma surgiu durante uma disciplina do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências da Terra, na qual a professora abordava os poluentes atmosféricos e as formas de visualização dos dados de monitoramento. A partir das discussões em sala de aula, o estudante Diego Gomes propôs a criação de um site que facilitasse o acesso da população a essas informações.

O trabalho foi desenvolvido ao longo de aproximadamente dois meses e concluído no dia 25 de novembro de 2026, após a adequação da plataforma aos padrões estabelecidos pela legislação ambiental brasileira. Segundo Diego Gomes, a iniciativa surgiu da necessidade de ampliar o acesso às informações sobre a qualidade do ar, especialmente durante os períodos de estiagem e de maior incidência de queimadas na região do Tapajós.

“Conectamos as estações de monitoramento da Rede FioAres e da Ufopa a um painel digital público, leve e disponível 24 horas por dia. Direto no celular ou computador, qualquer cidadão descobre na hora como está a qualidade do ar”, explica o estudante. Para facilitar a compreensão dos dados científicos, a plataforma utiliza um sistema de classificação por cores, que indica cinco níveis de qualidade do ar: boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima. A ferramenta também apresenta gráficos com as variações da poluição atmosférica ao longo do dia, informações sobre a localização e o funcionamento das estações de monitoramento, além de recomendações de saúde para a população em geral e para grupos mais vulneráveis.

Em Santarém

Em Santarém, o monitoramento é feito na Unidade Tapajós da Ufopa, ao lado do Restaurante Universitário (RU), por meio de um equipamento que mede continuamente as concentrações de material particulado fino presentes na atmosfera. O equipamento utiliza o método de atenuação beta, reconhecido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos como equivalente ao método de referência, quando operado nas condições especificadas.

O material particulado fino é formado por partículas extremamente pequenas, como as presentes na fumaça das queimadas, que podem penetrar profundamente nos pulmões e estão associadas a problemas respiratórios e cardiovasculares. O acesso aos dados de monitoramento é especialmente importante na Amazônia, onde as queimadas e os incêndios florestais podem elevar significativamente as concentrações de poluentes atmosféricos, comprometendo a saúde e a qualidade de vida da população.

Com as informações disponibilizadas pela plataforma, a população pode adotar medidas preventivas, como adequar os horários das atividades físicas ao ar livre e reduzir a exposição à poluição em períodos críticos. Esses cuidados são particularmente importantes para crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias ou cardiovasculares. Essa notícia foi divulgada pela Assessoria de Comunicação da Ufopa, com informações da professora Ana Carla Gomes.

Como acessar:

Como acessar: A plataforma está disponível gratuitamente na página https://airqualitystmufopa.pages.dev. Pelo próprio site, também é possível instalar o aplicativo FioAres Ar no telefone celular, facilitando a consulta diária às informações sobre a qualidade do ar.