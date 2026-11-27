A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) publicou, nesta sexta-feira (27), a portaria nº 631/2026, acionando para, este sábado (28), o Protocolo Institucional de Emergência nos campi de Itaituba, Oriximiná e Rurópolis, devido aos municípios continuarem com a classificação de “péssima” para a qualidade do ar.
As medidas excepcionais para o protocolo estão previstas na portaria normativa nº 9/2026, prevendo a suspensão das atividades presenciais, entre outras orientações. Os demais campi continuam em monitoramento por apresentarem a classificação “muito ruim”.
Acompanhe o Índice de Qualidade do Ar (IQAr) nos municípios onde estão os campi, a partir do monitoramento realizado pelo Laboratório de Agrometeorologia com Modelagem da Bioeconomia e Diagnóstico Ambiental (Lambda) da Ufopa, nas últimas 24 horas:
Campus Santarém - 150 (muito ruim) - em monitoramento;
Campus Alenquer - 185 (muito ruim) - em monitoramento;
Campus Itaituba - 302 (péssima) - protocolo acionado;
Campus Juruti - 190 (muito ruim) - em monitoramento;
Campus Monte Alegre - 189 (muito ruim) - em monitoramento;
Campus Óbidos - 188 (muito ruim) - em monitoramento;
Campus Oriximiná - 275 (péssima) - protocolo acionado;
Campus Rurópolis - 237 (péssima) - protocolo acionado,
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Nas unidades classificadas como “Protocolo acionado”, as atividades acadêmicas e administrativas deverão observar integralmente as disposições estabelecidas na Portaria Normativa nº 9/2026. Nas classificadas como “Em monitoramento”, mantém-se o acompanhamento sistemático das condições de qualidade do ar, mediante avaliação dos dados disponíveis e das recomendações técnicas do Lambda/Ufopa.
O Protocolo Institucional de Emergência pode ser acionado a qualquer momento, caso sejam identificadas condições que justifiquem a adoção das medidas. Caso o monitoramento da qualidade do ar indique índices na categoria péssima em Santarém e nos demais municípios onde a Ufopa tem campus, um novo comunicado será divulgado neste domingo (29), com orientações sobre o funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas na segunda-feira, 30 de novembro.
Sobre o monitoramento:
Para o monitoramento e a classificação da qualidade do ar, a Ufopa adota como referência a legislação brasileira, especialmente a Lei nº 14.850, de 2 de maio de 2024, que institui a Política Nacional de Qualidade do Ar, a Resolução Conama nº 506, de 5 de julho de 2024, que estabelece os padrões nacionais de concentração de poluentes atmosféricos, e as orientações técnicas do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para o cálculo do Índice de Qualidade do Ar (IQAr). A metodologia brasileira, também adotada pela plataforma MonitorAr do Governo Federal, estabelece cinco categorias: boa (0-40), moderada (41-80), ruim (81-120), muito ruim (121-200) e péssima (201-400).