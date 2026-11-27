Ufopa aciona emergência em três municípios do Pará por péssima qualidade do ar

A Ufopa informa que o Protocolo Institucional de Emergência pode ser acionado a qualquer momento, caso sejam identificadas condições que justifiquem a adoção das medidas ( Foto: Foto: Divulgação Ufopa )

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) publicou, nesta sexta-feira (27), a portaria nº 631/2026, acionando para, este sábado (28), o Protocolo Institucional de Emergência nos campi de Itaituba, Oriximiná e Rurópolis, devido aos municípios continuarem com a classificação de “péssima” para a qualidade do ar.

As medidas excepcionais para o protocolo estão previstas na portaria normativa nº 9/2026, prevendo a suspensão das atividades presenciais, entre outras orientações. Os demais campi continuam em monitoramento por apresentarem a classificação “muito ruim”.

Acompanhe o Índice de Qualidade do Ar (IQAr) nos municípios onde estão os campi, a partir do monitoramento realizado pelo Laboratório de Agrometeorologia com Modelagem da Bioeconomia e Diagnóstico Ambiental (Lambda) da Ufopa, nas últimas 24 horas:

Campus Santarém - 150 (muito ruim) - em monitoramento;

Campus Alenquer - 185 (muito ruim) - em monitoramento;

Campus Itaituba - 302 (péssima) - protocolo acionado;

Campus Juruti - 190 (muito ruim) - em monitoramento;

Campus Monte Alegre - 189 (muito ruim) - em monitoramento;

Campus Óbidos - 188 (muito ruim) - em monitoramento;

Campus Oriximiná - 275 (péssima) - protocolo acionado;

Campus Rurópolis - 237 (péssima) - protocolo acionado,

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Nas unidades classificadas como “Protocolo acionado”, as atividades acadêmicas e administrativas deverão observar integralmente as disposições estabelecidas na Portaria Normativa nº 9/2026. Nas classificadas como “Em monitoramento”, mantém-se o acompanhamento sistemático das condições de qualidade do ar, mediante avaliação dos dados disponíveis e das recomendações técnicas do Lambda/Ufopa.

O Protocolo Institucional de Emergência pode ser acionado a qualquer momento, caso sejam identificadas condições que justifiquem a adoção das medidas. Caso o monitoramento da qualidade do ar indique índices na categoria péssima em Santarém e nos demais municípios onde a Ufopa tem campus, um novo comunicado será divulgado neste domingo (29), com orientações sobre o funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas na segunda-feira, 30 de novembro.

Sobre o monitoramento: