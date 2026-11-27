Santarém registra qualidade do ar insalubre e chef paraense faz alerta

A imagem mostra a situação de Santarém, no oeste do Pará, em decorrência das queimadas que atingem a região ( Foto: Foto: Reprodução @casadosaulo )

O chef paraense Saulo Jennings publicou, nesta sexta-feira (27), imagens que mostram a situação de Santarém, no oeste do Pará, em decorrência das queimadas que atingem a região. Ao compartilhar os registros, ele chamou atenção para os impactos da fumaça e fez um questionamento sobre a dificuldade de encontrar um lugar seguro diante da poluição atmosférica.

“Quando temos enchentes, corremos para se salvar em terra firme. E quando não temos ar, para onde corremos ????”, questionou. Saulo Jennings é proprietário do restaurante Casa do Saulo, que tem como proposta levar a gastronomia amazônica para diferentes públicos.

A situação da qualidade do ar em Santarém é preocupante. Nesta sexta-feira (27), o município registrou o pior índice entre nove cidades monitoradas no Baixo Amazonas. De acordo com o site IQAir, o Índice de Qualidade do Ar (AQI) chegou a 181 pontos, classificação considerada insalubre.