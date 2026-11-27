O chef paraense Saulo Jennings publicou, nesta sexta-feira (27), imagens que mostram a situação de Santarém, no oeste do Pará, em decorrência das queimadas que atingem a região. Ao compartilhar os registros, ele chamou atenção para os impactos da fumaça e fez um questionamento sobre a dificuldade de encontrar um lugar seguro diante da poluição atmosférica.
“Quando temos enchentes, corremos para se salvar em terra firme. E quando não temos ar, para onde corremos ????”, questionou. Saulo Jennings é proprietário do restaurante Casa do Saulo, que tem como proposta levar a gastronomia amazônica para diferentes públicos.
A situação da qualidade do ar em Santarém é preocupante. Nesta sexta-feira (27), o município registrou o pior índice entre nove cidades monitoradas no Baixo Amazonas. De acordo com o site IQAir, o Índice de Qualidade do Ar (AQI) chegou a 181 pontos, classificação considerada insalubre.
A fumaça das queimadas que encobre a região é apontada como a causa do problema. O monitoramento também identificou uma concentração de partículas finas (PM2.5) de 98,5 microgramas por metro cúbico em Santarém. O índice é quase 20 vezes superior ao limite anual recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). As partículas PM2.5 são microscópicas e representam um risco à saúde porque conseguem penetrar profundamente no sistema respiratório e chegar à corrente sanguínea.