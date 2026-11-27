Ministros confirmam viagem a Santarém para ações contra estiagem e incêndios

Vista ao oeste do Pará, dia 3 de dezembro, foi decidida nesta quinta-feira (26) em Brasília (DF)

Imagem panorâmica de incêndio recente na Vila de Alter do Chão, distrito de Santarém, no oeste do Pará ( Foto: Foto: Reprodução | GP.CAA )

Atendendo à solicitação do Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns (CITA), o deputado federal Airton Faleiro (PT-PA) promoveu uma reunião, nesta quinta-feira (26), em Brasília (DF), com os ministros dos Povos Indígenas, Eloy Terena, e do Meio Ambiente, João Paulo Ribeiro Capobianco, além dos presidentes do Ibama, ICMBio e Funai, para discutir medidas de enfrentamento à estiagem, aos incêndios florestais e aos impactos da crise climática no oeste do Pará.

No encontro ficou acordada a realização de uma reunião interministerial no dia 3 de dezembro, em Santarém, com a participação de ministros do Governo Federal, representantes do Governo do Estado, gestores municipais, lideranças indígenas e organizações da sociedade civil.

Durante a reunião, desta quinta-feira, as lideranças indígenas relataram os impactos das queimadas nos territórios, especialmente a deterioração da qualidade do ar. A exposição prolongada à fumaça e às altas concentrações de material particulado representa um grave risco à saúde, sobretudo de crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

Segundo dados do Núcleo de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Santarém registrou 110 notificações de intoxicação por fumaça entre agosto e novembro de 2026. Além dos prejuízos à saúde, a situação compromete o abastecimento de água, a segurança alimentar e as atividades produtivas das comunidades indígenas e tradicionais.

A agenda interministerial deverá tratar de medidas emergenciais de assistência às populações atingidas, do reforço no combate aos incêndios e de soluções estruturais para a prevenção e o enfrentamento de eventos climáticos extremos.