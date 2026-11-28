Fumaça de queimadas deixa cidades do oeste do Pará em alerta

Em Santarém, a concentração de partículas finas na atmosfera levou o Índice de Qualidade do Ar (AQI) à classificação insalubre nesta sexta-feira (27)

A fumaça provocada pelas queimadas mantém a qualidade do ar em níveis preocupantes em municípios do oeste do Pará, com impactos sobre a saúde da população, a rotina das instituições de ensino e o meio ambiente. Em Santarém, a concentração de partículas finas na atmosfera levou o Índice de Qualidade do Ar (AQI) à classificação insalubre nesta sexta-feira (27). Diante do agravamento da situação, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) acionou, para este sábado (28), o Protocolo Institucional de Emergência nos campi de Itaituba, Oriximiná e Rurópolis, com suspensão das atividades presenciais e adoção de medidas excepcionais.

A situação também motivou manifestações públicas. A atriz paraense Dira Paes divulgou um vídeo nas redes sociais cobrando investigação, punição dos responsáveis pelos incêndios e reforço imediato das equipes de combate ao fogo. Em Santarém, o AQI chegou a 181 pontos às 9h desta sexta-feira, com concentração de partículas PM2.5 de 98,5 microgramas por metro cúbico (µg/m³), segundo dados da plataforma internacional IQAir. O índice coloca o município na faixa considerada insalubre, que corresponde a pontuações entre 151 e 200 na escala utilizada pela plataforma. Nessa classificação, a poluição atmosférica pode representar riscos à saúde de toda a população, e não apenas de pessoas mais vulneráveis.

As partículas PM2.5 têm diâmetro igual ou inferior a 2,5 micrômetros. Por serem extremamente pequenas, conseguem penetrar profundamente no sistema respiratório e estão associadas ao agravamento de doenças pulmonares e cardiovasculares, podendo alcançar também a corrente sanguínea. A concentração registrada em Santarém, de 98,5 µg/m³, corresponde a aproximadamente 19,7 vezes o valor de referência anual de 5 µg/m³ recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A comparação considera uma medição pontual e uma referência de média anual, portanto, não representa uma equivalência entre períodos de exposição.

A fumaça que atinge Santarém está relacionada às queimadas registradas na região, incluindo incêndios no próprio município e em localidades próximas do oeste paraense. As condições atmosféricas favorecem o deslocamento das partículas, ampliando a área de influência da poluição. A exposição à poluição por partículas finas exige atenção, principalmente entre crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias ou cardiovasculares. A OMS alerta que a inalação de PM2.5 está associada a impactos importantes sobre a saúde, inclusive em concentrações relativamente baixas.

O Índice de Qualidade do Ar utilizado pela IQAir varia de zero a 500 pontos. Quanto maior a pontuação, pior a qualidade do ar e maior o potencial de riscos à saúde. Os indicadores podem variar ao longo do dia, conforme as condições atmosféricas e a concentração de poluentes.

Ufopa aciona protocolo de emergência

A Ufopa publicou, nesta sexta-feira (27), a Portaria nº 631/2026, acionando, a partir deste sábado (28), o Protocolo Institucional de Emergência nos campi de Itaituba, Oriximiná e Rurópolis, devido à manutenção da classificação de qualidade do ar como “péssima” nesses municípios. As medidas excepcionais previstas no protocolo estão estabelecidas na Portaria Normativa nº 9/2026 e incluem a suspensão das atividades presenciais, entre outras orientações. Os demais campi permanecem em monitoramento por apresentarem a classificação “muito ruim”.

De acordo com o monitoramento realizado nas últimas 24 horas pelo Laboratório de Agrometeorologia com Modelagem da Bioeconomia e Diagnóstico Ambiental (Lambda) da Ufopa, os índices de qualidade do ar nos municípios onde estão localizados os campi eram os seguintes:

Campus Santarém: 150 (muito ruim) - em monitoramento;

Campus Alenquer: 185 (muito ruim) - em monitoramento;

Campus Itaituba: 302 (péssima) - protocolo acionado;

Campus Juruti: 190 (muito ruim) - em monitoramento;

Campus Monte Alegre: 189 (muito ruim) - em monitoramento;

Campus Óbidos: 188 (muito ruim) - em monitoramento;

Campus Oriximiná: 275 (péssima) - protocolo acionado;

Campus Rurópolis: 237 (péssima) - protocolo acionado.

Para o monitoramento e a classificação da qualidade do ar, a Ufopa adota como referência a legislação brasileira, especialmente a Lei nº 14.850, de 2 de maio de 2024, que institui a Política Nacional de Qualidade do Ar; a Resolução Conama nº 506, de 5 de julho de 2024, que estabelece os padrões nacionais de concentração de poluentes atmosféricos; e as orientações técnicas do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para o cálculo do Índice de Qualidade do Ar (IQAr).

A metodologia brasileira, também adotada pela plataforma MonitorAr do Governo Federal, estabelece cinco categorias: boa (0 a 40), moderada (41 a 80), ruim (81 a 120), muito ruim (121 a 200) e péssima (201 a 400).

Chef paraense faz alerta sobre fumaça

A situação em Santarém também chamou a atenção do chef paraense Saulo Jennings, proprietário do restaurante Casa do Saulo, que tem como proposta levar a gastronomia amazônica para diferentes públicos. Nesta sexta-feira (27), ele publicou imagens que mostram os efeitos das queimadas na região e chamou atenção para os impactos da fumaça sobre a população. “Quando temos enchentes, corremos para se salvar em terra firme. E quando não temos ar, para onde corremos?”, perguntou.

Incêndio avança na Serra do Mocotó

Outro foco de preocupação é o incêndio na Serra do Mocotó, em Alter do Chão, distrito de Santarém. Nesta sexta-feira (27), Elder Stéfanno, chefe de operações da Brigada de Incêndio Florestal de Alter do Chão, publicou um vídeo no qual informou que o fogo já havia consumido quase toda a serra. “O incêndio que acontecia aqui na Serra do Mocotó (em Alter do Chão), infelizmente já consumiu a serra quase por inteiro”, disse.

“As equipes vieram pela manhã, cedo, e, devido à grande quantidade de combustível, vento forte, o fogo acabou de alastrando rapidamente, consumindo a serra, que é um dos principais sítios arqueológicos aqui do território”, afirmou. De acordo com Elder Stéfanno, a prioridade naquele momento era proteger as residências próximas.

Dira Paes cobra reforço no combate aos incêndios

A atriz paraense Dira Paes também publicou um vídeo nas redes sociais para chamar atenção para os incêndios e os efeitos da fumaça no Pará e no Amazonas. Na manifestação, ela afirmou que os dois estados “continuam sufocados pela fumaça dos incêndios criminosos”.

Segundo a atriz, Manaus enfrenta ciclos de muita fumaça desde agosto, provocados por incêndios que também atingem o Pará, incluindo a Área de Proteção Ambiental de Alter do Chão, em Santarém. “Inúmeros focos de incêndios nos dois estados. Esse fogo é causado por pessoas que num cenário de extrema seca, El Niño, causa muitos estragos, porque se alastra rápido. E deixa quilômetros de destruição para trás”, comentou.

Dira Paes também mencionou os impactos da poluição atmosférica sobre a rotina da população, citando a suspensão de aulas em escolas da rede estadual e universidades, além dos níveis de insalubridade registrados na qualidade do ar de Manaus. “Pra gente ter uma ideia, essa crise levou à suspensão de aulas em diversas escolas da rede estadual, em universidades, e novamente fez a classificação do ar de Manaus atingir níveis de insalubridade; Mas não é só em Manaus”, acrescentou.

Para enfrentar a situação, a atriz defendeu investigação e punição rápida para os responsáveis pelo início dos incêndios. “Chega dessa impunidade. Em segundo lugar, reforço imediato. União, estados e municípios precisam unir forças, agora, para conter as chamas”, disse.

Ela também cobrou a ampliação da estrutura de combate ao fogo e a implementação integral da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, aprovada em 2024, diante de eventos climáticos cada vez mais extremos, intensos e frequentes. “E o principal de tudo: valorizar quem arrisca a vida na linha de frente. A gente tem que garantir reconhecimento profissional, direitos, condições adequadas de trabalho e segurança. A regulamentação da profissão de brigadista é urgente. A gente não pode naturalizar uma cidade coberta de fumaça, florestas destruídas, vilas e aldeias ameaçadas, populações inteiras expostas ao fogo. A gente precisa de uma reposta imediata”, afirmou.

Problemas à saúde

Os prejuízos provocados pelas queimadas não se limitam ao meio ambiente. A fumaça liberada pela queima da vegetação contém gases e partículas microscópicas que, quando inalados, podem provocar inflamações nas vias respiratórias e atingir outras partes do organismo.

Segundo o médico pneumologista Walter Rodrigues da Costa Netto, a exposição pode causar tosse, falta de ar, chiado no peito e irritação na garganta. Em situações mais graves, as partículas conseguem alcançar regiões profundas dos pulmões, comprometendo as trocas gasosas e reduzindo a quantidade de oxigênio no sangue.

“Isso pode provocar tosse, falta de ar e chiado no peito. Mas não é apenas o sistema respiratório que sofre. Algumas dessas partículas conseguem atravessar a barreira pulmonar e alcançar a circulação sanguínea, provocando efeitos em outros órgãos”, explicou.

Os sintomas mais comuns da exposição à fumaça incluem ardência nos olhos, coriza, espirros, dor de cabeça, irritação na garganta, tosse e desconforto respiratório. Em casos mais graves, a exposição pode provocar redução da oxigenação, necessidade de internação e até risco de morte. “É como se o pulmão recebesse uma carga de poluentes que não foi feito para filtrar. Quanto maior e mais prolongada a exposição, maior a possibilidade de danos à saúde”, afirmou.

Vulneráveis

Embora alguns grupos sejam mais vulneráveis, o especialista ressaltou que pessoas sem doenças respiratórias também podem apresentar problemas após a exposição à fumaça. “As pessoas precisam entender que não ter asma ou outra doença respiratória não significa estar protegido contra os efeitos da fumaça. Uma pessoa saudável também pode desenvolver irritação nas vias respiratórias, tosse, falta de ar e até uma redução temporária da capacidade respiratória”, explicou.