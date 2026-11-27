Santarém decreta emergência em saúde pública por causa da fumaça das queimadas

Medida vale para todo o município e prevê reforço no atendimento à população e mais agilidade na compra de medicamentos e insumos.

A fumaça dos incêndios florestais levou Santarém, no oeste do Pará, a decretar situação de emergência em saúde pública. A medida foi anunciada nesta sexta-feira (27) pelo prefeito José Maria Tapajós, que atribuiu a decisão aos impactos da fumaça na saúde dos moradores.

Segundo o prefeito, o Decreto nº 852/2026 permitirá intensificar as ações de vigilância e prevenção e reforçar o atendimento à população. A medida também deve agilizar a compra de medicamentos, insumos e equipamentos para a rede de saúde.

Em publicação nas redes sociais, Tapajós afirmou que o município mobilizou suas equipes e busca apoio dos governos estadual e federal. O prefeito também pediu que os moradores não ateiem fogo e denunciem incêndios criminosos.

Intoxicação

A fumaça provocada pelas queimadas já provocou 169 casos de intoxicação em Santarém, no oeste do Pará. Entre os pacientes atendidos, uma criança está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica. Os dados foram apresentados nesta sexta-feira (27) pelo secretário municipal de Saúde, Everaldo Martins Filho, durante reunião com técnicos da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) e especialistas enviados pelo Ministério da Saúde.

O cenário também preocupa outros municípios da região. Segundo o secretário, dados preliminares da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) apontam entre 500 e 600 atendimentos médicos relacionados à inalação de fumaça no oeste do Pará.

O encontro teve como objetivo alinhar medidas de resposta à emergência climática e aos impactos da poluição atmosférica sobre a população e a rede pública de saúde. Sete especialistas enviados pelo Ministério da Saúde estão em Santarém para auxiliar na organização das estratégias de enfrentamento.