Governo do Amazonas 'culpa' o Pará por qualidade ruim do ar em Manaus

A iniciativa foi motivada por um levantamento que aponta o Pará como responsável pela maior concentração de focos de calor na Amazônia Legal

Um levantamento do Governo do Amazonas aponta o Pará como responsável pela maior concentração de focos de calor na Amazônia Legal ( Foto: Foto: Divulgação | Equatorial Pará )

O governo do Amazonas recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF), na sexta-feira (27), para solicitar o reforço das medidas de combate às queimadas no Pará. A iniciativa foi motivada por um levantamento que aponta o Pará como responsável pela maior concentração de focos de calor na Amazônia Legal. Segundo o governo amazonense, a fumaça dos incêndios também pode estar agravando a qualidade do ar em Manaus e em municípios do interior do estado.

O pedido foi apresentado pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE-AM) ao ministro Flávio Dino, relator de uma ação que trata do combate às queimadas no país. O governo quer uma decisão urgente para ampliar as operações de fiscalização e combate aos incêndios florestais em território paraense. Relatório técnico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) aponta que, entre 22 e 25 de novembro foram registrados 5.376 focos de calor na Amazônia Legal.

Desse total, 3.379 estavam no Pará, o equivalente a cerca de 63% dos registros. No Amazonas, foram identificados 174 focos. O número de focos no Pará foi 19,4 vezes maior que o registrado no Amazonas. Em 25 de novembro, o estado vizinho concentrou 83,2% dos focos de calor de toda a Amazônia Legal. O levantamento também analisou o deslocamento das massas de ar.

Ainda conforme a Sema, 75% das trajetórias analisadas com destino a Manaus passaram pelo território paraense. Para o governo do Amazonas, os dados indicam que as queimadas no Pará podem contribuir para a fumaça que chega ao Amazonas. Mas ressalva que os estudos não permitem afirmar que toda a fumaça que atinge o Amazonas tenha origem no Pará.

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