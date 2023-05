Receita de Jantar: como fazer carne seca acebolada?

Carne-seca acebolada é uma das delícias brasileiras perfeitas para servir no jantar com a família ou amigos. Com uma variedade de acompanhamentos, a receita pode ser degustada como aperitivo e prato principal; veja como preparar:

Ingredientes da carne seca acebolada

1 kg de carne seca.

3 cebolas grandes (cortadas em fatias grossas).

50 g de margarina.

5 dentes grandes de alho (socados).

Água.

VEJA MAIS

Modo de preparo da carne seca acebolada

Coloque a carne seca em uma panela para que cozinhe, cubra com água suficiente toda a carne. Após o início da fervura, cozinhe por 15 minutos. Após o cozimento, escorra toda a água (se preferir, repita o cozimento trocando a água, mas lembre-se de que se cozinhar demais, vai tirar todo o gosto da carne seca). Devolva a panela ao fogo e deixe toda a água secar. Coloque a manteiga, misturando bem para que todos os pedaços tomem o gosto. Acrescente o alho picado e deixe fritar. Coloque a cebola e deixe-a fritar. Assim que a cebola murchar um pouco, desligue o fogo e sirva a seguir. Não precisa sal. Bom apetite!

Dicas

A quantidade de cebola e alho vai de acordo com o seu gosto! A criatividade está permitida e você pode adicionar outros temperos se quiser.

O prato combina com arroz, feijão, aipim frito, salada, farofa e uma variedade de acompanhamentos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)