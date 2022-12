Receita de bacalhau para o Natal: aprenda um prato rápido que vai ao forno por apenas 8 minutos

O período das festas de final de ano é um dos mais deliciosos devido aos diversos pratos tradicionais, entre eles o bacalhau. Por isso, o restaurante Engenho Dedé, localizado no piso 1º piso do Boulevard Shopping, ensina a preparar o “Bacalhau do Almeida”, um dos maiores sucessos do restaurante. Veja como fazer uma receita de bacalhau de forno para o Natal:

Ingredientes para o bacalhau de forno para o Natal



330g de confit de bacalhau dessalgado;

500 ml de azeite

60g de azeitona preta

60g de brócolis

165g de arroz

175g de batata baby

1 ovo de galinha

Sal a gosto

Modo de preparo do bacalhau de forno para o Natal

Prepare o confit de bacalhau na frigideira com azeite Depois de selado, leve o peixe ao forno por 8 minutos para gratinar. Adicione os demais ingredientes e sirva-se.

De acordo com Victor Vieira, gestor do restaurante, durante o mês de dezembro, o fluxo de clientes do Engenho aumenta e parte desse público costuma pedir e experimentar pratos que tenham ligação com o período, por isso, o bacalhau ganha destaque. “Além do prato que tem a cara do Natal, aproveitamos essa época para oferecer aos clientes outros tipos de produtos especiais como cestas natalinas, a linha exclusiva do vinho português Cadeado e o tradicional bacalhau Gadus Morhua, que podem ser encontrados em nosso estabelecimento”, revela Victor.