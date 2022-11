Pão pita com arais é a receita de hoje (10/11) no Mais Você com Ana Maria

A receita de hoje, quinta-feira (10/11), do programa 'Mais Você', apresentado por Ana Maria Braga, é um pão pita com arais, um sanduíche armênio com carne moída para você encantar os familiares. Confira os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes do Pão

1 e ¼ de xícara (chá) de farinha de trigo (200 g) 1 colher (sopa) de azeite (10 ml) ½ colher (sopa) de fermento biológico seco (3 g) 1 colher (sopa) de açúcar (10 g) ½ colher (chá) de sal (4 g) ½ xícara (chá) de água gelada (120 ml)

Ingredientes do Arais

200 g de carne moída crua 1/3 de xícara (chá) de cebola picada (60 g) 1 colher (sopa) de molho inglês (15 ml) 2 colheres (sopa) de salsinha picada (10 g) ½ colher (sopa) de orégano 1 colher (chá) de pimenta calabresa (3 g) 1 colher (chá) de páprica defumada (5 g) Sal a gosto

Modo de preparo do Pão

Na tigela da batedeira, coloque 1 e ¼ de xícara (chá) de farinha de trigo, 1 colher (sopa) de azeite, ½ colher (sopa) de fermento biológico seco, 1 colher (sopa) de açúcar e ½ colher (chá) de sal e bata com o gancho (para massas), em velocidade média, adicionando aos poucos ½ xícara (chá) de água gelada (+/- 5 minutos); Transfira a massa para uma tigela grande, cubra e deixe crescer até dobrar de volume (+/- 1 hora); Depois desse tempo, pegue porções de 80 g de massa, faça bolinhas e cubra com um pano seco; Deixe em repouso por 1 hora ou até dobrar de volume; Depois que dobrar de volume, pegue uma bolinha de massa, coloque em uma bancada enfarinhada e, com o rolo, abra discos de 15 cm; Coloque em uma fôrma quadrada furada (40 cm) ou em uma grade e leve ao forno preaquecido a 250 °C por 5 minutos (se quiser o pão sem recheio, asse por 10 minutos); Abra os pães ao meio, recheie com 40 g do arais e coloque em uma frigideira em fogo médio; Deixe tostar por 3 minutos de um lado e depois vire para tostar do outro lado por mais 3 minutos. Sirva em seguida.

Modo de preparo do Arais

Em uma tigela, coloque 200 g de carne moída crua, 60 g de cebola picada, 1 colher (sopa) de molho inglês, 2 colheres (sopa) de salsinha picada, ½ colher (sopa) de orégano, 1 colher (chá) de pimenta calabresa, 1 colher (chá) de páprica defumada e sal a gosto e misture bem com as mãos.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)