Receita fit de bolo de banana com aveia: alternativa simples e nutritiva para quem aprecia o doce

O bolo é uma receita tradicionalmente apreciada nas festas de aniversário, diversas outras comemorações e até no dia a dia, como um lanhce da tarde ou café da manhã. No entanto, há quem evite o doce por associá-lo a altos níveis de colesterol e gorduras.

Confira uma receita de bolo de banana com aveia, uma altertaniva saborosa considerada um prato fit.

Receita fit de bolo de banana com aveia

Ingredientes

- 4 bananas-nanicas em pedaços

- 4 ovos

- 1 xícara de aveia em flocos sem glúten

- 1 xícara de uvas-passas escuras

- 2 colheres de fermento químico

- Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

- Bata os pedaços de banana com os ovos e o óleo no liquidificador até triturar bem;

- Despeje sobre os demais ingredientes misturados em uma tigela, mexendo até incorporar;

- Disponha em fôrma de bolo inglês ou de sua preferência untada com óleo;

- Asse em forno médio preaquecido em 180°C por cerca de 30 minutos ou até

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com