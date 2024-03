Receita de carne de jaca: saiba como preparar essa iguaria inusitada e se surpreenda com o sabor

Muito consumida por quem é adepto ao veganismo, a carne de jaca é uma opção não somente saborosa, como super nutritiva, por ser uma fruta rica em carboidratos, cálcio, fósforo, ferro e vitaminas A, C e do complexo B.

O consumo da jaca como parte principal das refeições começou na Índia, onde a fruta é nativa, que por conta da tradição de endeusar certos animais, alguns habitantes optam por se alimentar de alternativas que remetam à carne.

O sabor da carne de jaca varia de acordo com os temperos usados, mas apesar de ter uma leve nota da fruta, o sabor pode facilmente ser confundido com uma carne de frango, por exemplo.

Saiba como preparar carne de jaca:

Carne de Jaca

Ingredientes

- 4 xícaras de chá de jaca desfiada;

- 2 dentes de alho;

- 1 cebola;

- 1 rodela de gengibre (também pode ser ralado);

- 1/3 de alho-poró;

- 1/2 pimentão vermelho;

- 1 xícara de chá de tomate pelado (pode ser substituído por molho ou extrato);

- 3 colheres de sopa de molho shoyu;

- Sal a gosto;

- Páprica picante a gosto;

- Páprica defumada a gosto.

Modo de preparo

- A jaca exige um “pré-preparo”, isso porque, quando verde, ela solta um tipo de nódoa, uma cola natural, que é bem grudenta e difícil de limpar. Para não correr o risco de ter pia e utensílios pegajosos, o primeiro passo é proteger a bancada, com uma sacola descartável ou plástico filme. Na faca e nas mãos, unte com óleo para facilitar o processo.

Com a faca, corte bem rente o cabo da jaca.

- Coloque a jaca numa forma e leve ao forno a 220° por uma hora. Toda a casca da jaca vai mudar de cor, como em qualquer tipo de assado.

- Em seguida, corte a jaca em quatro ou seis pedaços e leve para a panela de pressão (se a jaca for muito grande, essa etapa pode precisar ser feita em duas ou três vezes até cozinhar tudo).

- Cubra a jaca com água, ligue o fogo e espere a panela pegar a pressão. Após 12 minutos após começar a chiar, desligue e aguarde a pressão sair.

- Depois do cozimento, separe as partes da jaca: a carne (que será usada nesta receita), o caroço e o miolo – que podem ser usados em outras receitas;

- A carne já sai quase toda desfiada da panela. As partes que estiverem maiores precisam ser desfiadas também;

- Refogue a cebola, o alho, o gengibre, o alho-poró e o pimentão com um fio de azeite em uma panela;

- Quando os temperos estiverem dourados, adicione a jaca desfiada na panela e refogue tudo junto;

- Em seguida, junte o molho shoyu, o tomate pelado, as pápricas e o sal;

- Experimente e verifique se falta mais algum condimento para ficar ao seu gosto.

- Cozinhe por aproximadamente 5 minutos e está pronto.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão