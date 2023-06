Como fazer arroz integral temperado com legumes

O arroz integral é um dos mais indicados para quem quer seguir uma alimentação saudável. Por ser rico em fibras, ele auxilia na saciedade além de trabalhar o metabolismo no processo de emagrecimento.

Com os benefícios nutricionais dos legumes, o arroz integral com legumes fica saboroso, além de uma receita com alto valor nutritivo. Confira:

Como fazer arroz integral com legumes

Ingredientes

2 colheres (sopa) de azeite

1 cebola grande picada

1 xícara (chá) de arroz integral

1 tablete de MAGGI® Caldo Legumes

3 xícaras (chá) de água quente

4 tomates, sem pele e sem sementes, picados

1 talo de alho-poró em rodelas

1 cenoura média em rodelas finas

3 colheres (sopa) de cebolinha-verde picadas.

Modo de Preparo

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar transparente. Junte o arroz e o MAGGI Caldo dissolvido na água quente e cozinhe por 5 minutos em fogo baixo. Junte os tomates, o alho-poró, a cenoura, e cozinhe por cerca de 20 minutos ou até que o arroz esteja macio e tenha absorvido o líquido. Desligue e deixe descansar por 10 minutos. Sirva decorado com a cebolinha.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com