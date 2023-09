Hamburdog do Lázaro Ramos foi a receita do Mais Você; veja passo a passo

A receita de terça-feira (26/09), do programa "Mais Você" contou com um convidado especial. Lázaro Ramos dividiu a bancada da cozinha mais famosa da TV brasileira com a apresentadora Ana Maria Braga e, juntos, mostraram como fazer um lanche criado pelo próprio ator: o hamburdog.

O ator criou o lanche com ingredientes que tinha em casa, como cortes de cupim e patinho, salame fatiado, cebola-roxa, tomate, queijo muçarela e pão para hot dog. A receita rende 10 porções e fica pronta em 30 minutos. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes para fazer o hamburdog do Lázaro Ramos

1 cebola-roxa cortada grosseiramente

250 gramas de bacon fatiado

650 gramas de cupim moído

350 gramas de patinho moído

Meia colher de sopa de mostarda amarela

80 gramas de salame fatiado

12 unidades de pão para hot dog

12 fatias de queijo muçarela

Maionese a gosto

Ketchup a gosto

Folhas de rúcula, folhas de alface e tomate fatiado sem semente a gosto

Modo de preparo do hamburdog do Lázaro Ramos

No liquidificador, coloque 1 cebola-roxa, bata por 30 segundos e transfira para uma tigela. Coloque 250 gramas de bacon fatiado e bata por 1 minuto. Transfira para a mesma tigela com a cebola-roxa, junte 650 gramas de cupim moído, 350 gramas de patinho moído e meia colher de sopa de mostarda amarela. Misture bem e espalhe a carne em uma tábua retangular. Corte em porções de mais ou menos 120 gramas no formato do pão que vai utilizar e reserve. No liquidificador, coloque 80 gramas de salame fatiado e bata por 1 minuto. Desligue o liquidificador e transfira para uma frigideira em fogo alto por 2 minutos até fritar e ficar crocante. Apague o fogo, transfira para um prato com papel-toalha e reserve o salame crocante. Pegue 1 porção de carne, coloque em uma frigideira em fogo alto por 2 minutos. Vire a carne para dourar o outro lado, coloque 1 fatia de muçarela e deixe por 2 minutos. Apague o fogo, retire a carne da frigideira e recheie o pão para hot dog. Distribua o salame crocante a gosto e sirva com maionese, ketchup, folhas de rúcula, folhas de alface e tomate fatiado sem semente a gosto.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)