Como fazer panetone vegano; receita não tem glúten e pode ser feita no liquidificador

Com o Natal chegando, os panetones e chocotones tomam conta das prateleiras dos supermercados e da mesa dos brasileiros e do mundo afora, no entanto, se trata de um alimento rico em gordura, o que não é recomendado para certos grupos de pessoas.

Para quem possui alguma intolerância aos ingredientes que fazem parte da receita ou não consome certos alimentos e tem dificuldade de encontrar nas lojas panetones ideais, produzir o próprio prato pode ser uma boa opção. Confira como fazer o "panetone vegano".

Como fazer panetone vegano sem glúten e sem açúcar

Tempo: 55 minutos

Rendimento: 1 panetone médio

Ingredientes:

1 xícara de suco de laranja;

1/2 xícara de tâmaras sem caroço;

1/2 xícara de banana amassada;

1/4 xícara de óleo;

1/4 xícara de sementes de girassol;

1 1/2 colher de chá de essência de panetone (opcional);

1 1/2 colher de chá de essência de rum (opcional);

1 1/2 xícara de farinha de aveia;

1/2 xícara de farinha de sorgo;

1/2 xícara de polvilho doce;

1/4 colher de chá de goma guar, goma xantana ou CMC

2 colheres de sopa de fermento biológico seco instantâneo

Raspas de 1 laranja (opcional)

Pitada de sal;

1/4 colher de chá de noz-moscada ralada na hora (opcional).

Recheio:

3/4 xícara de frutas secas

farinha de arroz suficiente para polvilhar as frutas

Modo de preparo:

Coloque o suco de laranja em uma panela e adicione as tâmaras; Assim que ferver, desligue o fogo e comece a separar os demais ingredientes; Misture os ingredientes secos em uma bacia; Em seguida, separe 1 forma de panetone de 500 gramas ou 4 forminhas de panetone de 100 gramas e coloque sobre uma forma; Após separar os ingredientes secos e a forma, bata no liquidificador os ingredientes molhados, mas primeiro aqueça novamente as tâmaras para que elas entrem no liquidificador bem quentes. Esse calor vai ajudar a ativar o fermento e assim o panetone cresce mais rápido; Bata a banana, as tâmaras com o suco de laranja aquecido, o óleo, as sementes de girassol e as essências até formar uma pasta grossinha; Despeje a mistura sobre os ingredientes secos e mexa com uma colher até incorporar bem e formar uma massa grossa. (Obs: Com a goma xantana, a massa fica um pouco mais grossa); Em seguida, transfira a massa para a forma de panetone e deixe crescer até que o ele chegue no topo da forma Enquanto isso, preaqueça o forno a 180 °C por uns 15 minutos; Quando o forno estiver aquecido a 180 °C, deixe o panetone assar por 30 a 35 minutos; Depois, faça o teste do palito e então, quando ele sair limpo, está pronto.

Para que esfrie de maneira mais uniforme, deixe o panetone vegano esfriar sobre uma grade. Depois que ele estiver completamente frio, retire-o da embalagem de papel e decore-o como preferir.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com