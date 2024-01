Como fazer um delicioso lanche de frigideira à base de batata e sobras de peru

Sobrou peru das festas de final de ano e quer reaproveitar, mas não tem ideia do que fazer? Saiba que existem opções de lanches rápidos que não apenas são fáceis de fazer, como também são ideais para quem quer reaproveitar o que sobrou e, assim evitar o desperdício de alimentos e ainda economizar. Saiba como preparar um delicioso lanche de frigideira pronto em apenas 30 minutos.

Como fazer lanche de frigideira com peru

Ingredientes

4 batatas inglesas;

1 colher de sopa de manteiga ou margarina;

1/2 cebola picada;

2 dentes de alho picados;

Sal a gosto;

1 colher de sopa de páprica;

250g de peru cozido e desfiado;

1/2 lata de milho-verde;

Pimenta-do-reino a gosto;

Cheiro-verde a gosto;

Cream Cheese a gosto.

Modo de preparo

Coloque as batatas para cozinhas por 10 minutos (não pode ficar macia igual purê); Coloque a manteiga em uma frigideira e doure a cebola junto com o alho; Tempere com o sal, páprica e pimenta-do-reino; Adicione o peru cozido desfiado e refogue bem; Entre com o milho e o cheiro-verde. Reserve; Passe as batatas no ralador; Em uma frigideira em fogo baixo, adicione manteiga e faça uma "caminha" com a batata ralada; Coloque o peru e o cream cheese; Conclua com a batata, cobrindo tudo e apertando bem com o auxílio de uma colher; Deixe dourar dos dois lados por alguns minutos e está pronto.

O lanche de frigideira pode ser servido no café da manhã, no lanche da tarde e até na janta, uma vez que promove saciedade e tem potencial nutritivo, além de ser saudável. Outros recheios também podem ser usados, ficando a critério de quem for produzir a receita.

O canal Gabriel Freitas, do YouTube, ensina o passo a passo de como fazer esta delícia. Confira:

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com