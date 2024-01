Como fazer mexidinho de forno simples com o que sobrou das receitas guardadas na geladeira

É comum que no decorrer da semana as opções para o almoço sejam variadas e com isso, a depender da quantidade de pessoas na casa (ou do tamanho da fome), é comum que sobrem alimentos dos preparos. Para que ocorra um reaproveitamento das receitas a fim de economizar e de evitar desperdícios, algumas receitas podem facilitar tanto nas questões acima apresentadas, quanto também no sabor de uma nova receita a partir das que já foram preparadas.

O mexidinho de forno simples, nome popularmente chamado para a mistura de diversos ingredientes que, combinados entre si, criam um sabor diferente, é a receita ideal para quem procura o que fazer com o que já tem de "pronto" na geladeira. Saiba como prepará-lo:

Como fazer mexidinho de forno simples

Ingredientes

1 Linguiça calabresa cortada em cubos

1/2 xícara de carne cozida desfiada (pode ser carne seca)

1 colher de sopa de óleo

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

1 cebola em cubos

2 ovos

3 xícaras de chá de arroz cozido

1 xícara de chá de queijo coalho em cubos (opcional)

Modo de preparo

Em uma panela grande e larga refogue a calabresa por 3 minutos; Na mesma panela, frite a cebola e depois bata os ovos e despeje, mexendo até cozinhar; Adicione a carne seca, o arroz, o feijão e misture tudo; Tire do fogo e tempere com sal, pimenta e cheiro-verde; Misture metade do queijo e despeje em um refratário médio; Cubra com o restante do queijo e leve ao forno alto, preaquecido, por 10 minutos para gratinar; Sirva.

Dicas

A receita pode ser variada de acordo com os ingredientes que você tiver em casa, como trocar carne seca por frango, aquele resto de carne de panela, ou mudar o tipo de queijo e até mesmo adicionar alguns legumes.

É possível também adicionar queijo por cima e levar ao forno por alguns minutos, o que garante uma receita ainda mais saborosa.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com