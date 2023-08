Chá de coentro tem efeito sedativo: veja como fazer e quais os benefícios para o sono

O chá de coentro é rico em compostos químicos que previnem várias doenças e ajudam no tratamento de várias enfermidades neurológicas. Confira quais os benefícios do chá de coentro, quem não pode tomar e como preparar:

Benefícios para a saúde

O chá de coentre contém antioxidantes fenólicos que previnem doenças cardíacas, desequilíbrios hepáticos, problemas intestinais, câncer e diabetes. Além disso, o coentro contém potássio, que controla a presença de sódio no sangue e previne a pressão alta.

Alguns estudos demonstram que o coentro pode ter uma ação positiva no tratamento de doenças neurodegenerativas, como alzheimer, parkinson e esclerose múltipla. Além disso, uma revisão publicada na Food Research International aponta que os fitoquímicos bioativos do coentro tem efeito ansiolítico, antioxidantes, anti-inflamatórios, analgésicos, neuroprotetores e antimicrobianos.

Chá de coentro: ajuda a dormir melhor?



Apesar da planta já ser boa para a saúde, sementes de coentro têm maior concentração de nutrientes. Em particular, elas contêm um ingrediente ativo chamado linalol, que se acredita ser capaz reduzir os distúrbios do sono. Embora não haja evidências científicas de que a água de coentro ajude a dormir melhor, muitos dos efeitos relatados vêm de observação popular. Alguns chegam a chamar o chá de “fórmula mágica” para dormir.

Mas atualmente, apenas alguns estudos em animais identificaram os efeitos sedativos do coentro e a capacidade de prolongar o sono. Um estudo publicado no Journal of Ethnopharmacology estabeleceu que o extrato aquoso das sementes do coentro tem efeitos ansiolíticos e sedativos.

Também foi observado pelos pesquisadores um potencial efeito relaxante muscular, que também ajuda a promover o descanso.

Quem não pode beber, cuidados e precauções

O chá de coentro é contraindicado para crianças, grávidas, lactantes, idosos, alérgicos à planta, pacientes sob tratamento com anticoagulantes e pessoas com problemas respiratórios.

Como fazer chá de coentro

Aqueça 250ml de água até a ebulição Diminua para fogo baixo, adicione 1 colher de sopa de folhas de coentro desidratado Aguarde 10 minutos de infusão Deligue o fogo, coe e adoce a gosto.