Como fazer filé mignon suíno em tiras de forma simples e rápida

A carne suína é a fonte de proteína animal mais consumida do mundo, sendo também considerada uma das mais saudáveis existentes no mercado. E com a mudança de consumo no país, o brasileiro passou aderir ainda mais a carne suína nas cozinhas por ser uma carne "mais em conta" se comparada com a bovina.

Além de valores mais baixos, a carne suína é rica em vitaminas do complexo B, que auxiliam na conversão de alimentos em energia e melhoria dos aspectos físicos, como saúde da pele e dos cabelos.

Que tal aproveitar todos esses benefícios e fazer uma receita econômica e saborosa com a carne suína? Confira na receita:

Como fazer filé mignon suíno em tiras

Ingredientes

1/2 Kg de filé mignon suíno e tiras;

Tempero a gosto;

2 colheres de sopa de manteiga;

1 cebola cortada em rodelas.

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o filé mignon suíno com os temperos desejados. Reserve em geladeira por 10 minutos. Em uma frigideira grande aqueça a manteiga, refogue o filé e deixe dourar, sem mexer muito para não juntar líquido. Acrescente a cebola e refogue até dourar. Sirva.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com