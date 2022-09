Carne suína: conheça os benefícios para a saúde

A carne de porco é rica em nutrientes, possui alto valor biológico e percentual de gordura menor ao da carne bovina. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o país consumiu aproximadamente 16 quilos por habitante no ano de 2020 e a perspectiva é crescer ainda mais por ser um corte saudável e acessível.

A nutricionista Nayanne Nunes, do Grupo Preço Baixo, explica quais os benefícios em consumir a proteína. Ela detalha que alguns estudos indicam que a carne suína pode ser uma aliada no combate a hipertensão arterial, por ter uma quantidade menor de sódio e maior de potássio na composição atuando por meio de um mecanismo chamado "Bomba de Sódio e Potássio".

Nayanne Nunes, nutricionista do Grupo Preço Baixo, fala sobre o consumo de carne suína e seus benefícios (Divulgação)

Nayanne também ressalta que os nutrientes presentes ajudam no processo de desenvolvimento das crianças. “Com fontes de vitaminas do complexo B, podendo conter até 10 vezes mais a quantidade de vitamina B1 do que nas carnes bovina e de ave. Também possui nutrientes que são importantes para a fase de crescimento das crianças como ferro, selênio, niacina e riboflavina”.

A proteína suína também é uma fonte rica em aminoácidos com destaque para a leucina, lisina e valina, fundamentais para a construção das proteínas, síntese de hormônios e neurotransmissores. Ela traz melhorias para a saúde da mulher como o alívio e a redução dos sintomas pré-menstruais.

A nutricionista pede a atenção para o consumo e pontua que os cortes mais indicados são o filé e o lombinho, pois possuem pouca gordura e alta quantidade de proteína, além de conter vitaminas e minerais tornando a carne mais saudável. Em relação à frequência de ingestão não há uma regra, mas ela alerta para a prudência.

“O importante é que ela seja inserida na dieta de forma balanceada e priorizando as partes que contém menos gordura, como o filé ou lombinho. É importante entender também que problemas associados ao consumo de gordura e/ou colesterol estão relacionados à composição total da dieta”.

Existem alguns mitos sobre o consumo de carne suína devido ao tipo de criação dos animais, o que ainda impede parte da população de aderir à proteína, mas Nayanne esclarece que atualmente há novas formas de criação animal de modo seguro e seguindo todas as normas de higiene permitindo a produção de carnes com menor índice de gordura.

O supermercado Preço Baixo possui um dia dedicado à oferta de cortes, a chamada de Quarta da Carne com promoções e descontos em todos os tipos, inclusive a de carne suína. Passe em uma unidade ou acesse o site e confira mais.