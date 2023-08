Banoffee: Saiba como fazer a deliciosa torta de banana com doce de leite

Já pensou em saborear uma torta de confeitaria com banana, doce de leite e café em casa? Com várias etapas, a banoffee reúne sabores únicos e é perfeita para finais de semana com a família; veja o passo a passo

Ingredientes

Base

1 pacote de biscoito doce sem recheio (200 gramas).

Meia xícara de chá de manteiga sem sal derretida (100 gramas).

1 colher de sopa de farinha de trigo.

1 pitada de canela em pó.

Recheio e cobertura

3 bananas maduras cortadas em rodelas (300 gramas).

2 colheres de sopa de suco de limão.

1 xícara de chá de creme de leite fresco gelado (240 mililitros).

2 colheres de sopa de açúcar (25 gramas).

1 lata de leite condensado cozido na pressão por 45 minutos.

Canela em pó para polvilhar.

VEJA MAIS

Modo de preparo

Base

No processador, coloque 1 pacote de biscoito doce sem recheio e bata até triturar. Desligue, acrescente 100 gramas de manteiga sem sal derretida, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 1 pitada de canela em pó e bata novamente até formar uma farofa. Transfira para uma forma canelada redonda de fundo falso, 21 centímetros de diâmetro por 3 centímetros de altura, e aperte com as costas de uma colher até forrar o fundo e a lateral da forma. Leve para assar em forno preaquecido a 180 graus Celsius por 15 minutos. Retire do forno e deixe esfriar.

Recheio e cobertura

Em uma tigela, misture as rodelas de 3 bananas maduras com 2 colheres de sopa de suco de limão e reserve. Na batedeira, coloque 1 xícara de chá de creme de leite fresco gelado, 2 colheres de sopa de açúcar e bata bem até ficar em ponto de chantilly. Reserve. Sobre a massa assada e fria, espalhe 1 lata de leite condensado cozido. Em seguida, distribua as rodelas de banana. Cubra com o chantilly, mas reserve um pouco para decorar, e polvilhe canela em pó. Leve à geladeira por cerca de 1 hora. Retire da geladeira, desenforme, decore com chantilly e sirva.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)