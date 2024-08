Rede social 'X' cria perfil para divulgar decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes

Após ter sido bloqueada no Brasil por Alexandre de Moraes, a rede social “X” criou um perfil dedicado a divulgar supostas decisões sigilosas proferidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida é uma reação do bilionário Elon Musk, dono da plataforma, contra a decisão que suspendeu a plataforma no país. Em apenas uma hora, o perfil conseguiu 35 mil seguidores.

Denominado de “Alexandre Files”, o perfil criado anunciou em seu primeiro “tweet”: “Hoje, começamos a lançar luz sobre os abusos cometidos por Alexandre de Moraes em face da lei brasileira”, diz o texto. “Estamos compartilhando essas ordens porque não há transparência por parte do tribunal, e as pessoas que estão sendo censuradas não dispõem de meios para contestar essas decisões”, acrescentou.

As informações foram divulgadas pela CNN, que informou ter acessado o "X" por uma rede que ainda não foi afetada pelo bloqueio determinado por Moraes. Em sua decisão, foi estabelecido um prazo de cinco dias para que os provedores viabilizem a suspensão total da plataforma no Brasil. O prazo termina na quarta-feira (04).

O perfil criado diz ainda que a “Justiça secreta não é justiça. Hoje, dizemos que isso precisa mudar”.

Um suposto mandado para bloquear perfis de bolsonaristas em até duas horas, assinado digitalmente no dia 8 de agosto deste, foi divulgado no perfil. O mandado determina ainda a suspensão da monetização dos perfis indicados - entre eles o do Marcos do Val (Podemos-ES) e o da advogada Paola Daniel, mulher do ex-deputado Daniel Silveira - sob pena de multa diária de R$ 50 mil.